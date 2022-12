BIDV triển khai dịch vụ chuyển tiền quốc tế Swift Go

Swift Go là dịch vụ mới của Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu (Swift) nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng sáng kiến Swift gpi, giúp ngân hàng tra cứu, cập nhật thông tin xử lý các khoản thanh toán theo thời gian thực. Dịch vụ Swift Go đã tạo ra chuẩn mực mới trong hoạt động thanh toán quốc tế, tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển tiền: tốc độ xử lý nhanh với khoảng 90% giao dịch hoàn thành trong vòng 5 phút; chi phí được xác định từ khi tạo lệnh và thu một lần từ người chuyển, người hưởng nhận được toàn bộ số tiền chuyển. Đặc biệt, cộng đồng cung cấp dịch vụ Swift Go ngày càng mở rộng với trên 250 ngân hàng tại hơn 70 quốc gia, trong đó có các ngân hàng toàn cầu như JP Morgan Chase, Citibank, Deutsche Bank... Đây là điều kiện thuận lợi để giao dịch Swift Go được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, độ phủ sóng cao.



BIDV triển khai dịch vụ Swift Go từ tháng 11/2022, cho cả hai loại ngoại tệ phổ biến là USD và EUR, áp dụng đối với giao dịch chuyển tiền đi và đến; đáp ứng đa dạng nhu cầu thanh toán của khách hàng cá nhân (chuyển tiền du học, chữa bệnh, du lịch, thăm viếng…) và tổ chức (chuyển tiền xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ...). Dịch vụ chuyển tiền Swift Go tại BIDV được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích và trải nghiệm mới cho khách hàng sử dụng. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi các thông tin xử lý liên quan giao dịch Swift Go trên website BIDV ( https://www.bidv.com.vn/vn/tra... ) và ứng dụng ngân hàng điện tử của BIDV.

Khách hàng có thể dễ dàng tra cứu trạng thái chuyển tiền quốc tế Swift Go qua website www.bidv.com.vn

Với thế mạnh về nền tảng công nghệ, tiên phong thực hiện chuyển đổi số; mạng lưới 189 chi nhánh và hơn 1.000 điểm giao dịch trên khắp cả nước, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp... BIDV ngày càng khẳng định vai trò tiên phong tại thị trường Việt Nam trong hoạt động thanh toán quốc tế, góp phần gia tăng trải nghiệm khách hàng.