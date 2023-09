BIDV xuất sắc nhận giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam” lần thứ 6 liên tiếp

Ngày 7/9/2023, tại Singapore, trong khuôn khổ chương trình “Best Financial Institution Awards” lần thứ 17 do Tạp chí quốc tế Alpha Southeast Asia tổ chức, BIDV được vinh danh là “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam - Best SME Bank of Vietnam”. Đây là lần thứ 6 liên tiếp BIDV nhận được giải thưởng này từ Tạp chí Alpha Southeast Asia.

Tại lễ vinh danh, ông Siddiq Bazarwala - Tổng Biên tập Tạp chí Alpha Southeast Asia, chia sẻ: “Trong những năm qua, BIDV đã không ngừng đẩy mạnh triển khai các giải pháp số hóa đa dạng, hỗ trợ các DNNVV tiết giảm chi phí, gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực vì cộng đồng DNNVV tiếp tục khẳng định vị thế của BIDV là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam, với số lượng khách hàng DNNVV ngày càng lớn mạnh và chiếm ưu thế tại Việt Nam.

Bà Phạm Thị Vân Khánh - Giám đốc Ban Khách hàng doanh nghiệp BIDV, cho biết: “Giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực, thành tích vượt trội của BIDV trong việc đồng hành với DNNVV nhằm cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ số hóa toàn diện, linh hoạt, đáp ứng trọn gói nhu cầu của khách hàng”.

BIDV xác định các DNNVV là khách hàng quan trọng trong chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Do đó, Ngân hàng luôn ưu tiên nguồn lực nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DNNVV phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao sức cạnh tranh và chất lượng sản phẩm hàng hóa. Ngay từ đầu năm 2023, BIDV đã tích cực triển khai các gói tín dụng quy mô trên 280.000 tỷ đồng, lãi suất giảm từ 0,5-2%/năm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, BIDV đã chủ động miễn, giảm nhiều loại phí dịch vụ cho doanh nghiệp như: Chương trình DigiUp hỗ trợ nhiều loại phí; chương trình Trade Booming hỗ trợ tỷ giá, miễn phí chuyển tiền quốc tế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu... BIDV cũng tích cực đẩy mạnh số hóa quy trình tài trợ chuỗi cung ứng; đầu tư nền tảng SCF trực tuyến giúp gia tăng tốc độ xử lý, nâng cao trải nghiệm, đáp ứng kịp thời nhu cầu tài trợ vốn cho khách hàng. Đồng thời, BIDV đã ban hành các sản phẩm tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề với quy trình rút gọn và các cơ chế cạnh tranh để thúc đẩy phát triển tín dụng ngành như: gói sản phẩm tài trợ doanh nghiệp ngành dược phẩm, sản xuất thiết bị điện, xây lắp...

Với phương châm “lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy công nghệ làm khâu đột phá”, BIDV luôn tiên phong đổi mới để dẫn đầu xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính; cung cấp hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện với tính năng, tiện ích vượt trội. Các chương trình số hóa nổi bật BIDV đã triển khai giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng như: Chương trình cho vay trực tuyến, BIDV iBank, BIDV iConnect… Đặc biệt Nền tảng số BIDV SME EASY ( https://smeasy.bidv.com.vn ), được BIDV phát triển theo mô hình One-stop Shop (Một điểm đến - Đa dịch vụ), cung cấp đồng bộ các giải pháp tài chính và phi tài chính cho khách hàng; hỗ trợ gia tăng nội lực, nâng cao sức khỏe tài chính và năng lực cạnh tranh cho DNNVV. Nền tảng còn thiết kế riêng giao diện dành cho doanh nhân nữ với thông điệp “Tỏa sáng cùng DNNVV do phụ nữ làm chủ”.

Bằng các giải pháp toàn diện, hành trình đồng hành, phát triển cùng DNNVV của BIDV đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng. Đến 31/08/2023, nền khách hàng DNNVV của BIDV đã cán mốc hơn 371.000 khách hàng; quy mô dư nợ tín dụng đạt 42% tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp, tăng trưởng 7,5% so với cùng kỳ 2022; tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường Việt Nam về phân khúc khách hàng DNNVV.

Tạp chí Alpha Southeast Asia (Hongkong) là ấn phẩm chuyên sâu về thị trường vốn và ngân hàng Đông Nam Á; có lượng độc giả lớn đến từ các ngân hàng, tổ chức tài chính trên toàn cầu cùng các nhà đầu tư chuyên nghiệp tại Hongkong, Singapore, Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Hệ thống giải thưởng thường niên được Tạp chí tổ chức minh bạch, uy tín, thu hút sự tham gia đông đảo của các ngân hàng hàng đầu tại các quốc gia và khu vực.