Biến động chóng mặt, giá vàng SJC lại "đổ đèo"

Trên thị trường ngoại tệ, giá USD ngân hàng và tự do cũng bất ngờ tăng mạnh vào cuối ngày hôm nay. Vietcombank giao dịch USD mua vào 24.340 đồng/USD, bán ra 24.680 đồng/USD, tăng khoảng 40 đồng so với buổi sáng. Hiện một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch USD mua vào 25.160 đồng/USD, bán ra 25.250 đồng/USD, tăng mạnh khoảng 200 đồng so với những ngày trước.