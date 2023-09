Biển Đông khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão trong tháng tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, thời kỳ giữa tháng 9/2023, nắng nóng ở Trung Bộ xu hướng suy giảm, chỉ còn xảy ra cục bộ, ít gay gắt, không kéo dài.

Từ nay đến 10/10, cả nước có thể xuất hiện mưa lượng lớn, nhưng ít có khả năng kéo dài. Hiện tượng mưa dông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Biển Đông khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão trong một tháng tới. (Ảnh minh họa: Xuân Tiến)

Cũng trong thời kỳ này, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn. Nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Cơ quan khí tượng cho biết thêm, từ 11/9-10/10, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ và cao hơn từ 10-30%, có nơi cao hơn, các nơi khác phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Khoảng thời gian này, Biển Đông khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ.

Nắng nóng ở miền Trung tiếp tục xuất hiện (mặc dù sẽ giảm về cường độ và phạm vi) và có thể ảnh hưởng đến các hoạt động lao động ngoài trời cũng như nguy cơ cháy nổ.

Trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển thuộc Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của bà con ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Dự báo thời tiết hôm nay 12/9, theo cơ quan khí tượng, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An hứng đợt mưa lớn.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (12/9), Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/9 đến 3h ngày 12/9 có nơi trên 50 mm như: Chiềng Bằng (Sơn La) 88.6 mm, Tân Nam (Hà Giang) 86.4 mm, Đồ Sơn (TP Hải Phòng) 76.3 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 57.4 mm…

Từ ngày 12-13/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 180 mm. Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp, ngập úng tại các khu đô thị.

Sau hai ngày mưa trút nước, từ 14/9, dự báo mưa lớn các khu vực này giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày 12/9.