Sốc nhất OSCAR 2022: Will Smith lên sân khấu, đấm thẳng mặt đồng nghiệp để bảo vệ vợ khiến ai nấy sốc nặng

Tưởng như Oscar 2022 sẽ không có bất kì khoảnh khắc nổi bật, gây bàn tán nào nhưng không, một màn hành hung bất ngờ đã xảy ra ngay trên sân khấu danh giá bậc nhất hành tinh này.



Cụ thể trong màn giới thiệu trước khi giới thiệu hạng mục Phim tài liệu, nam diễn viên Chris Rock đã có những phát ngôn hài hước để làm nóng chương trình, thậm chí còn nhắc đến nam tài tử Will Smith đang ngồi ngay bên dưới. Để kết lại màn nói của mình, Chris Rock đã có đôi ba câu đùa gửi đến vợ của Will Smith - Jada Pinkett Smith. Chris Rock bày tỏ sự mong chờ trước phần tiếp theo của bộ phim G.I. Jane và nhắc đến Jada Pinkett-Smith như ứng cử viên cho vai chính. Lý do là bởi vì nhân vật chính của G.I. Jane xuất hiện với tạo hình cạo đầu trọc, còn nữ diễn viên cũng nổi tiếng với mái đầu trọc. Thế nhưng điều này khá khiếm nhã vì bản thân nữ diễn viên đang chật vật vì căn bệnh rụng tóc ngoài đời. Chính điều này đã khiến Will Smith đang cười vui bỗng dưng đứng bật dậy và lên sân khấu.

Chris Rock nhắc đến vợ của Will Smith

Will Smith đang cười thì nhận ra vợ mình vừa bị đùa quá lố, biểu cảm sượng trân

Tuy nhiên điều khiến Chris Rock và dàn khách mời Oscar 2022 không ngờ được đó là Will Smith lại lao thẳng lên sân khấu và "tặng" cho Rock một cú đấm trời giáng. Hành động này khiến ai nấy sượng trân và hoảng hốt, ngay cả Chris Rock cũng chỉ biết cười gượng vì không hiểu điều gì vừa xảy ra. Lúc này âm thanh của buổi lễ trao giải bỗng dưng biến mất, hóa ra do Will Smith đã có phát ngôn tục tĩu, đại loại như: "Đừng có mà nhắc đến vợ của anh!".

Will Smith đấm thẳng mặt Chris Rock

Will Smith chửi tục ở Oscar 2022 khiến nhà đài phải tắt tiếng

Chris Rock giữ thái độ bình tĩnh sau sự việc bất ngờ, còn bảo đây sẽ là "khoảnh khắc đỉnh cao nhất trên sóng truyền hình"

Hiện tại khoảnh khắc này của Oscar 2022 đang được bàn tán chóng mặt trên Twitter. Những đoạn clip cut cũng đạt đến triệu view trong thời gian ngắn ngủi. Theo ý kiến của netizen, đây nhiều khả năng là hành động bất ngờ, không có dàn xếp trước của Will Smith, đồng thời chỉ trích câu đùa kém duyên của Chris Rock. Thời gian qua, chuyện vợ chồng nhà Will Smith cũng khá căng thẳng và sôi nổi trên mặt báo khi Jada thú nhận có "qua lại" với một ca sĩ nhỏ hơn cô tận 21 tuổi.

Vợ chồng Will Smith từng dính phải ồn ào ngoại tình

