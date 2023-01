Biển người xuyên đêm đi chợ Viềng mua may bán rủi

Chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023 diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-1 (tức ngày mùng 7-8 tháng Giêng) tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Đây là phiên chợ độc đáo mỗi năm chỉ họp một lần và nó thường bắt đầu từ chiều hôm trước và kết thúc vào sáng ngày hôm sau.

Với quan niệm "mua may bán rủi", người bán cái rủi nhưng người mua lại được cái may, chính chì thế phiên chợ Viềng thu hút rất đông người dân và du khách thập phương tìm về để đi chợ với mong muốn một năm mới gặp nhiều may mắn.

Người dân đổ về chợ Viềng huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định chiều ngày 28-1

Dòng người và xe kẹp cứng lối vào chợ Viềng

Sau 3 năm tạm hoãn do dịch COVID-19, phiên chợ đã thu hút rất đông người dân khắp nơi về họp chợ để "mua may bán rủi"

Biển người chen chân ở lễ hội chợ Viềng

Chợ Viềng (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) là phiên chợ truyền thống nổi tiếng và đặc sắc, được tổ chức một phiên duy nhất vào đêm mùng 7 và mùng 8 Tết hàng năm

Chợ Viềng bán tất tần tật mọi thứ, kể cả những vật dụng gì trong nhà đã qua sử dụng, bất kể còn nguyên vẹn hay sứt vỡ, từ quý giá như đồ thờ cúng cho tới đồ thông thường

Người dân khi tới chợ ai cũng muốn mua cho mình một thứ đồ gì đó để được may mắn

Thịt bò tươi bán ở chợ cũng là mặt hàng rất đắt khách, dù giá cả rất cao nhưng ai cũng vui vẻ

Ngoài đi chợ, người dân tới Phủ Giầy để dâng hương, dâng lễ cầu may mắn, bình an

Chợ Viềng chỉ họp từ tối ngày 7 Tết và kết thúc vào trưa ngày hôm sau