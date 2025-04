Biết trước sẽ bị Mỹ gây khó dễ, các công ty Trung Quốc tích trữ cả triệu GPU AI của NVIDIA từ năm ngoái

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, ByteDance, Alibaba và Tencent đã dự đoán trước khả năng chính phủ Mỹ sẽ ban hành lệnh cấm xuất khẩu GPU NVIDIA H20 – phiên bản được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc. Trong suốt gần một năm qua, ba công ty này đã ráo riết gom hàng, với số lượng tích lũy ước tính lên tới khoảng 1 triệu GPU – tương đương gần một năm cung ứng.

Mặc dù họ đã yêu cầu NVIDIA giao đủ số lượng H20 trước cuối tháng 5, việc lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 4 đã khiến đợt giao hàng bị cắt ngắn một tháng. Nếu cả ba công ty nhận được toàn bộ lượng hàng mong muốn, tổng giá trị của số GPU này sẽ vượt quá 12 tỷ USD.

Lý do chính dẫn đến hoạt động gom hàng quy mô lớn này là nhu cầu tính toán khổng lồ tại Trung Quốc. Chẳng hạn, việc Tencent tích hợp công nghệ AI DeepSeek vào ứng dụng WeChat được cho là một động lực lớn thúc đẩy nhu cầu GPU phục vụ AI.

GPU NVIDIA H20 sẽ đóng vai trò là giải pháp tạm thời cho các công ty Trung Quốc, trong khi chờ các GPU AI nội địa đạt mức hiệu năng tương đương. Hiện Huawei được cho là đang phát triển GPU Ascend thế hệ mới, tuyên bố có thể cạnh tranh với NVIDIA GB200 – dòng GPU AI mạnh nhất hiện nay, nhằm rút ngắn khoảng cách công nghệ với phương Tây.

Một cụm GPU AI của NVIDIA

Lệnh cấm của Mỹ được ban hành vào tháng 4/2025, cấm xuất khẩu GPU NVIDIA H20 HGX sang Trung Quốc với lý do băng thông bộ nhớ và kết nối của H20 đủ mạnh để sử dụng trong siêu máy tính, tiềm ẩn nguy cơ an ninh quốc gia. Quyết định này khiến NVIDIA thiệt hại khoảng 5,5 tỷ USD do không thể tiêu thụ số hàng tồn H20 tại Trung Quốc.

Về bản chất, H20 là phiên bản rút gọn của H100 – thế hệ trước của dòng B200 HGX mới nhất. Giống như RTX 5090D và RTX 4090D, H20 được tinh chỉnh để tuân thủ lệnh trừng phạt của Mỹ, có hiệu năng AI và HPC thấp hơn đáng kể so với phiên bản gốc.

Trong bối cảnh các lệnh hạn chế ngày càng khắt khe, Trung Quốc đang nỗ lực tìm cách tăng cường khả năng tự chủ trong lĩnh vực chip AI, đồng thời tích cực dự trữ các GPU còn có thể nhập được từ phương Tây, trước khi lệnh cấm khiến nguồn cung trở nên khan hiếm hoàn toàn.