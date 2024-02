Biểu đồ 3 năm cho thấy Hòa Phát vượt đáy và hồi phục đúng như dự báo của Chủ tịch Trần Đình Long

Theo báo cáo kết quả kinh doanh Công ty CP tập đoàn Hòa Phát mới công bố, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm 2023 của Hòa Phát đạt lần lượt 120.356 và 6.800 tỷ đồng, giảm tương ứng 16%và 19% so với năm 2022.

Trước đó, ngay từ phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 diễn ra sáng 30/3/2023, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát đã cho rằng: Giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua nhưng tốc độ phục hồi sẽ phụ thuộc nhiều vào cầu của thị trường.

Nhìn vào xu hướng của Hòa Phát trước và sau thời điểm ông Long phát biểu, có thể thấy hiện tại tập đoàn đã vượt qua điểm đáy của giai đoạn khó khăn vào quý 4 năm 2022 và bắt đầu bước vào chu kỳ khôi phục khi lợi nhuận 2023 được ghi nhận dày lên qua từng quý. Đặc biệt quý 4 cao gấp rưỡi quý 3 và trở thành quý có kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm.

Biểu đồ 3 năm diễn biến doanh thu, GV, LN gộp, biên LN gộp và biên LN thuần của Hòa Phát từ 2021-2023

Cụ thể: Trong quý 4 năm 2023, doanh thu hợp nhất Hòa Phát đạt 34.925 tỷ đồng, tăng 8.713 tỷ đồng, tương ứng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước và tăng 21% so với quý trước đó. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.969 tỷ đồng, tăng 4.968 tỷ đồng so với cùng kỳ và tăng 968 tỷ đồng, tương ứng 48% so với quý 3 năm 2023.

Nhóm thép vẫn tiếp tục là trụ cột của tập đoàn khi đóng góp lần lượt 94% và 92% cho tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST). Nông nghiệp đứng thứ hai về doanh thu với 5% tỷ trọng nhưng nhóm ngành bất động sản mới đóng góp lợi nhuận cao thứ hai cho Hòa Phát với 5% tỷ trọng LNST hợp nhất.

Sản lượng tiêu thụ năm 2023 của Hòa Phát phục hồi theo từng quý

Tổng cả năm 2023, Hòa Phát đã sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 10% so với năm 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,72 triệu tấn, giảm 7%.

Trong đó, Thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,78 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 2,8 triệu tấn, tăng 6% với với 2022.

Tuy tổng tiêu thụ cả năm thấp hơn 2022 nhưng về xu hướng bức tranh kinh doanh thép của Tập đoàn đã bớt ảm đảm so với đầu năm và sáng dần lên khi sản lượng bán có xu hướng tăng trưởng qua từng quý và đạt mức tốt nhất vào quý cuối cùng của năm 2023, ghi nhận ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Với xuất khẩu, Hòa Phát đã và đang tiếp tục đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khi mở rộng tới 39 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Tổng sản lượng xuất khẩu đã tăng mạnh từ quý 2 năm ngoái và tiếp tục tăng thêm trong quý 4.

Hòa Phát cho biết: Doanh thu xuất khẩu chiếm 30% tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn.

Đối với thép xây dựng trong nước, tín hiệu lạc quan đến từ những chính sách tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông. Trong khi tiêu thụ toàn thị trường quý 4 năm 2023 tăng 19% so với quý trước, sản lượng thép xây dựng của Hòa Phát đã tăng hơn 32%, đẩy thị phần thép xây dựng nội địa của Hòa Phát từ 33% trong quý 1 lên 38% trong quý 4. Thị phần ống thép cũng đã nhỉnh hơn từ 27% lên 29%.

Biên lợi nhuận gộp của Hòa Phát được cải thiện nhờ giá bán tăng và giữ giá thành tốt

Hòa Phát cho biết, bất chấp những ảnh hưởng tiêu cực từ kết quả kém của ngành thép Trung Quốc so với kỳ vọng khi tiêu thụ thép thô quý 4 giảm 14,9% so với cùng kỳ năm trước, giá thép thị trường Việt Nam đã có khởi sắc khi thép thanh đã quay đầu bắt vào 4 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp từ tháng 10, bù lại phần nào lực cản đến từ đà giảm kéo dài từ quý 1 năm ngoái.

Quý 4, trong khi doanh thu bán hàng của Hòa Phát quý 4 tăng 6.133 tỷ đồng, giá vốn chỉ tăng 5.406 tỷ đồng, làm dày lên biên lợi nhuận gộp.

Về mặt khách quan của thị trường, Hòa Phát cho biết nhìn tổng thể, giá nguyên vật liệu không có quá nhiều biến động lớn trong năm vừa qua. Những cú sốc về nhiên liệu sau khủng hoảng địa chính trị 2022 đã dần lắng xuống.

Về mặt chủ quan, với lợi thế sản xuất lớn, việc vận hành đầy đủ lò cao trong quý 4 cũng giúp Hòa Phát giảm bớt gánh nặng về chi phí khấu hao trong giá thành đơn vị của sản phẩm so với thời điểm trước.

Bên cạnh đó trong quý 4, khu liên hợp Dung Quất của Hòa Phát đã đạt được năng lực tự chủ hoàn toàn 100% về điện, hạ đáng kể chi phí năng lượng trong giá thành của các loại sản phẩm thép được sản xuất ra.