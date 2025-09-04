BIM Land ghi nhân 2.700 tỷ đồng doanh thu trong 6 tháng đầu năm, dồn sức đầu tư loạt dự án lớn giai đoạn cuối năm

Trong sáu tháng đầu năm 2025, BIM Land đạt 2.700 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Mảng khách sạn và du lịch tăng 28%, kéo lợi nhuận gộp gấp đôi, nhờ sự phục hồi du lịch và mở rộng quy mô khách sạn. Doanh thu từ mảng bất động sản của BIM Land tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi doanh số bán hàng (doanh thu danh nghĩa) tăng 150%.

BIM Land ghi nhận lợi nhuận không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân là do BIM Land đã và đang tập trung toàn lực vào đầu tư và phát triển các dự án trọng điểm như Thanh Xuan Valley, SkyM, Sora Bay…Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng 4%, lên 2.379 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, BIM Land ghi nhận vốn chủ sở hữu tăng 3.3%, đạt 7.275 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2025, Công ty đã đưa vào vận hành thêm hai khách sạn Soul Boutique Phú Quốc và Holiday Inn Vientiane (Lào). Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các cơ sở của BIM Land cải thiện rõ rệt so với nửa đầu năm ngoái, tăng từ 46% lên 51%. Chỉ số cạnh tranh doanh thu của khách sạn toàn Tập đoàn ở ngưỡng 1.28, cao hơn 28% so với mặt bằng chung của thị trường.

Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam (VARS IRE), nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm từ sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng thêm nhờ việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực, đã và đang góp phần thúc đẩy tiến trình hồi phục tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

BIM Land là một trong những doanh nghiệp tư nhân theo đuổi định hướng phát triển bất động sản xanh và bền vững. Doanh nghiệp phát triển nhiều dự án phức hợp quy mô lớn tại Hạ Long, Phú Quốc, Vĩnh Phúc, Vientiane (Lào)… và hợp tác cùng các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế hàng đầu thế giới như InterContinental Hotels Group (IHG), Hyatt, The Ascott, Sailing Club Leisure Group, Frasers Property Group…

Giai đoạn 2024–2025, BIM Land đưa vào vận hành InterContinental Halong Bay Resort & Residences và khởi động dự án Thanh Xuan Valley – tọa lạc tại cửa ngõ phía Bắc Hà Nội thu hút sự quan tâm của thị trường. Thông qua chiến lược đầu tư dài hạn được triển khai nhất quán, BIM Land kiên định với mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Phan Nam