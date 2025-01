Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa trên quốc lộ 1

Cụ thể dự án: Sửa chữa mặt đường đoạn Km1180+812 - Km1181+00(T), Km1180+026 - Km1180+347(P), Km1196+500 - Km1197+630; Sửa chữa tấm đan lưới thép tại các vị trí đường ngang Km1161+800 - Km1161+830(T); Km1161+872 - Km1161+884(T); Km1162+130 - Km1162+160(T); Km1162+430 – Km1162+500(T), Quốc lộ 1, tỉnh Bình Định thuộc kế hoạch bảo trì năm 2024-2025 đến nay thi công hoàn thành được 95%, thời gian hoàn thành công trình là 20/01/2025.

Đơn vị thi công tiến hành thảm nhựa mặt đường khi thời tiết thuận lợi.

Để đảm bảo TTATGT, giảm ùn tắc các điểm vừa thi công vừa khai thác và thuận tiện cho việc thi công Sửa chữa các công trình cầu, đường trên các tuyến QL1, thuộc tỉnh Bình Định trong đó có đoạn từ km 1196+500 - km1197+630 (qua thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) do liên danh Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Bình Định và Công ty Cổ phần Xây dựng 469 vừa là đơn vị thi công và quản lý duy tu. Công trình do Ban Quản lý 5 thuộc Cục đường bộ Việt Nam làm đại diện chủ đầu tư đoạn tuyến này nằm trong khu vực đông dân cư, có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Khu vực phạm vi thi công đơn vị thi công đã dây văng rào chắn ½ mặt đường, các phương tiện chỉ lưu thông ½ mặt đường còn lại, gần khu vực thi công tại Km1196+800 có 01 ngã tư có bố trí đèn tín hiệu (xanh, đỏ, vàng) vào những ngày trời mưa và giờ cao điểm khi xe dừng đèn đỏ thi thoảng xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ do khu vực này đang được sửa chữa, tạo êm thuận mặt đường và thảm nhựa.

Để đảm bảo TTATGT trong quá trình công, Trong thời gian vừa qua (27/9/2024) Đại diện chủ đầu tư và Đơn vị thi công phối hợp với Văn Phòng quản lý đường bộ III.4 – Khu Quản lý đường bộ III (đơn vị quản lý tuyến đường) cùng với Ban An toàn giao thông tỉnh; Phòng PC08 - Công an tỉnh; Công an huyện Phù Cát; UBND huyện Phù Cát kiểm tra hiện trường đã và đang triển khai những giải pháp cụ thể :

Để đảm bảo thi công được an toàn, đơn vị thi công đã cắm biển hạn chế tốc độ 50km/h 02 đầu phạm vi thi công; rào chắn dây văng ½ mặt đường và thi công theo hình thức cuốn chiếu. Ngoài ra, đơn vị thi công cũng chủ động Bổ sung biển báo hướng dẫn các loại xe ô tô dưới 16 chỗ đi hướng Bắc – Nam và ngược lại đi theo tuyến QL.1 cũ để hạn chế đi vào khu vực thi công để tránh ùn ứ.

Theo đại diện chủ đầu tư - ông Lương Đình Phú, Giám đốc điều hành dự án - Ban quản lý dự án 5, Cục đường bộ Việt Nam cho biết: "Để đảm bảo ATGT và giảm ùn tắc giao thông, tại 2 đầu của khu vực thi công đều bố trí đầy đủ nhân viên thay ca trực điều tiết giao thông ( Kể cả ngày lẫn đêm, nắng hay mưa đều có người điều tiết giao thông 24/24 ). Riêng, tại ngã 4 đèn xanh đèn đỏ thuộc km 1196+800, chúng tôi cũng bố trí thêm người điều tiết giao thông vì khu vực này gần trường học có khá đông người và phương tiện lưu thông".

Vừa đảm bảo thi công vừa tổ chức phân luồng hợp lý để hạn chế ùn tắc do việc thi công sữa chữa đường.

Khu Quản lý Đường bộ 3 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án 5 trong việc kiểm tra chất lượng thi công dự án sửa chữa đường. Đồng thời, hai đơn vị cũng tích cực đôn đốc tiến độ thi công nhằm đảm bảo các công trình được hoàn thành đúng thời hạn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn giao thông.