Bình Định phải xứng đáng và xứng tầm là một trung tâm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Tối 30/3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2025).

Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương; các lực lượng vũ trang: Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải quân, Sư đoàn 3, Sư đoàn 307, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 3 Sao Vàng và các lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng các địa phương lân cận.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng đã ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của Đảng bộ, quân và dân Bình Định trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; xây dựng quê hương sau ngày giải phóng.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí chiến lược quan trọng là cửa ngõ nối liền khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Bình Định là điểm tập kết cuối cùng của miền Nam, nên Mỹ - ngụy đã luôn coi Bình Định là vùng trọng điểm trong các chiến lược chiến tranh. Có thể nói trên mảnh đất Bình Định không có nơi nào là không có dấu vết tội ác của kẻ thù.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Khu ủy Khu V và Tỉnh ủy Bình Định, phát huy truyền thống Tây Sơn quật khởi, quân và dân tỉnh ta đã anh dũng đứng lên chống lại kẻ thù để giải phóng quê hương đất nước. Với phương châm kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, tiến hành 3 mũi giáp công trên cả 3 vùng chiến lược, quân và dân tỉnh ta đã góp phần làm thất bại hoàn toàn các chiến lược chiến tranh đơn phương, chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ, lập nên những chiến công hiển hách.

Đặc biệt, vào những ngày tháng Ba lịch sử của 50 năm về trước, quân và dân tỉnh ta đã mở cuộc tổng tiến công giải phóng TX Quy Nhơn và tỉnh Bình Định trong chiến dịch mùa xuân năm 1975. Qua 28 ngày đêm liên tục tiến công và nổi dậy, liên tục chiến đấu và chiến thắng, đến 20 giờ ngày 31/3/1975, lá cờ chiến thắng của quân và dân Bình Định đã phấp phới tung bay trên nóc tiền sảnh Tòa Hành chính ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu thời khắc trọng đại trong lịch sử tỉnh nhà: Tỉnh Bình Định đã hoàn toàn giải phóng, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gần 21 năm trường kỳ và gian khổ trên quê hương Bình Định.

Đại diện lãnh đạo Trưng ương trao Huân chương Độc lập hạng ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chiến thắng ngày 31/3 giải phóng Bình Định là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần bất khuất, là bản anh hùng ca tuyệt vời về đức hy sinh cao cả, ý chí cách mạng kiên cường của quân và dân ta; là kết quả của đường lối và nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh tài tình của Đảng ta; là kết quả của cuộc tiến công thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng của các lực lượng vũ trang nhân dân; của sự nổi dậy mạnh mẽ, quyết liệt, rộng khắp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa cuộc trường chinh đầy hy sinh gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc đi đến thắng lợi cuối cùng.

5 thập kỷ đã đi qua, nhưng những dấu son về một thời đấu tranh anh dũng vẫn không phai nhạt trong ký ức của mỗi người dân Bình Định. Thế hệ chúng ta hôm nay và lớp lớp con cháu mai sau sẽ mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh của những cán bộ đảng viên, những anh hùng, liệt sĩ mà tên tuổi đã nổi danh trên các chiến trường Bình Định, với những hành động vô cùng gan dạ, góp phần làm nên lịch sử tỉnh nhà.

Bí thư Hồ Quốc Dũng khẳng định, kế thừa và phát huy truyền thống quật cường của quê hương Bình Định anh hùng, ngay sau ngày giải phóng, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Bình Định đã bắt tay vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại quê hương.

Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, KT-XH của tỉnh phát triển nhanh chóng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt 7%/năm; quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, từ một tỉnh nghèo, đến nay đã vươn lên xếp vị trí thứ 5/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ, xếp thứ 25/63 tỉnh, thành cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; du lịch phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; Quy Nhơn - Bình Định đã trở thành điểm đến nổi tiếng trong và ngoài nước. TP Quy Nhơn hai lần được vinh danh là "Thành phố du lịch sạch ASEAN". Kết cấu hạ tầng KT-XH được tập trung đầu tư, từng bước đồng bộ, hiện đại. Không gian phát triển của tỉnh ngày càng được mở rộng, tiềm năng, lợi thế ngày càng được khai thác hiệu quả; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi… ngày càng đổi mới, khởi sắc. Đời sống của người dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Cùng với phát triển KT-XH, Đảng bộ luôn chú trọng công tác xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng - an ninh được củng cố và ngày càng vững chắc. Các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng, đi vào chiều sâu, góp phần quảng bá, nâng cao vị thế vùng đất, con người Bình Định. Quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực được tôn trọng và phát huy. Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên.

Quang cảnh các biểu tại buổi lễ.

Với thành tích và những chiến công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quân và dân Bình Định vinh dự được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất của Nhà nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng kêu gọi các cấp, ngành, cán bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đồng tâm, nhất trí, đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng những hành động thiết thực góp phần xây dựng quê hương Bình Định ngày càng giàu đẹp.

Trước hết, cần tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo chỉ đạo, định hướng của Trung ương với tinh thần hết sức khẩn trương song phải đảm bảo chất lượng; phải xây dựng được bộ máy tổ chức "Tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả", xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, đủ tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết dấn thân vì sự nghiệp chung của Đảng, của dân; lựa chọn, sắp xếp đơn vị hành chính mới phải đảm bảo không gian phát triển, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương…

Trong phát triển kinh tế, cần bám sát, thực hiện tốt các trụ cột tăng trưởng, các khâu đột phá đã được xác định, nhất là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng KT-XH; chú trọng khai thác có hiệu quả cơ hội và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh phát triển KHCN, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo…

Phát triển kinh tế phải gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội và gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo, cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển xã hội, ưu tiên các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội, nhất quyết “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để tỉnh tiếp tục và ngày càng là nơi đáng sống, người dân tỉnh nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc, thịnh vượng.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bình Định đạt được trong suốt chặng đường vừa qua.

"Bình Định phải xứng đáng và xứng tầm là một trung tâm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tiếp tục quan tâm, chú trọng, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn, phát triển bền vững, lành mạnh, trên nền tảng các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chủ tịch. Đồng thời phải tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.