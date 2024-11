Bình Định từng bước chuyển mình, đón những cơ hội lớn

Nhiều đòn bẩy tăng trưởng lớn

Theo Quy hoạch, tầm nhìn đến năm 2030, Bình Định sẽ trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ dựa trên việc xây dựng mô hình đô thị thông minh. Theo định hướng này, tỉnh đã quy hoạch chức năng nhiệm vụ cho từng vùng, nổi bật trong đó là mở rộng TP. Quy Nhơn về phía Đông Bắc; xây dựng Trung tâm hành chính mới tại Khu Kinh tế Nhơn Hội; xây dựng chuỗi đô thị gắn với tuyến đường ven biển Cát Tiến - Đề Gi - Mỹ Thành - Lại Giang; nâng cấp sân bay Phù Cát gắn với các khu đô thị dịch vụ,…

Đáng chú ý, đến tháng 6 vừa qua, hầu hết các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Điều này tạo nên một hệ thống giao thông liên hoàn, không chỉ nối các địa phương trong tỉnh xích lại gần nhau, mà còn gia tăng sức hút cạnh tranh riêng của Bình Định đối với các nhà đầu tư.

Được quy hoạch là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Bình Định là một trong số ít địa điểm sở hữu cả bốn loại hình giao thông trọng điểm: đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy. Trong đó, hệ thống đường bộ đã hoàn thiện và kết nối đồng bộ với các tuyến quốc lộ huyết mạch (QL1A, 1C, 19, 19B) cùng loạt tuyến đường mới nối sân bay Phù Cát với các khu kinh tế, tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng sinh thái lớn của Quy Nhơn.

Tương lai gần, khu vực sẽ đón thêm cao tốc Bắc Nam phía Đông (118,8 km) và tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được nghiên cứu triển khai. Về hàng không, sân bay Phù Cát đến năm 2030 sẽ được đầu tư theo tiêu chuẩn 4C và nâng hạng thành sân bay quốc tế.

Bên cạnh đó, tỉnh áp dụng chính sách xúc tiến thu hút đầu tư theo hướng ổn định và bền vững. Sau những cải cách hành chính, tỉnh đã thu hút thành công hơn 500 doanh nghiệp nước ngoài tham dự Hội nghi xúc tiến đầu tư Bình Định năm 2024.

Đặc biệt, du lịch phục hồi đã mang đến sự bứt phá mạnh mẽ cho tỉnh trong thời gian qua. Với các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế như: Tuần lễ Thể thao, Văn hóa và Du lịch Bình Định 2024 (Amazing Binh Dinh Fest 2024), Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024, Chương trình "Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt",…, lượng khách du lịch đến Bình Ðịnh đạt 8.097.160 lượt, tăng 87,5% so với cùng kỳ, đạt 147% kế hoạch năm 2024; mang về tổng thu 22.794,6 tỷ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ.

Bất động sản dấu hiệu ấm dần

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, khơi thông chính sách và phát triển du lịch được kỳ vọng tạo đòn bẩy cho Quy Nhơn - Bình Định. Theo đó, nhiều dự án lớn, quy mô hàng nghìn tỷ xuất hiện như trung tâm trí tuệ nhân tạo - đô thị phụ trợ TP. Quy Nhơn (4.362 tỷ đồng); KĐT An Phú Thịnh (2.450 tỷ đồng); KĐT mới khu vực Chợ Góc (hơn 1.777 tỷ đồng); khu dân cư Ánh Việt (1.359 tỷ đồng);...

Ngoài ra, dự án khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) đã được xác nhận hoàn thành các nghĩa vụ tài chính cho giai đoạn một của dự án và phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Vào tháng 8 vừa qua, UBND Bình Định đã ban hành quyết định giao tiếp (đợt 3) gần 15,8 ha đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án này. Được biết, quy hoạch của tỉnh đối với dự án đất nền gần như giới hạn lại sau khi luật Đất đai 2024 mới ban hành. Như vậy, Bắc Hà Thanh là dự án hiếm hoi đáp ứng đầy đủ pháp lý tại Bình Định trong giai đoạn hiện nay và dự kiến chuẩn bị giới thiệu ra thị trường vào tháng 12/2024.

Bắc Hà Thanh trở thành dự án tiên phong tại Bình Định được hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, sẵn sàng ra mắt thị trường

So với các tỉnh thành đã có bề dày phát triển BĐS thì Bình Định vẫn còn khá non trẻ, nhờ vậy thị trường có tiềm năng tăng trưởng lớn. Theo batdongsan.com.vn, giá đất nền tại Bình Định đang ở mức 32,4 triệu/m², tăng 31,7% trong một năm qua. Trong khi đó, giá đất nền trung bình ở Nha Trang là 54 triệu/m²; hay tại khu vực Đà Nẵng là khoảng 74,5 triệu/m². Mặt bằng giá BĐS tại Quy Nhơn hiện thấp hơn và chỉ bằng khoảng 30% - 50% so với nhiều thành phố biển miền Trung khác.

Cùng với xu thế chuyển dịch đầu tư quốc tế và xu hướng "trung tiến" của các nhà đầu tư cá nhân từ miền Bắc và miền Nam, Bình Định đang sở hữu nhiều ưu thế để trở thành tâm điểm mới trong việc đầu tư trung và dài hạn.