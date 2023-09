Bình Định 'tuýt còi' dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn

Đối với Công ty CP Xây dựng FLC Faro, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không đưa dự án FLC Sea Tower Quy Nhơn vào khai thác, sử dụng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và chưa đảm bảo điều kiện có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chính quyền địa phương yêu cầu khẩn trương thông báo cho các nhà đầu tư thứ cấp không được sử dụng căn hộ du lịch để lưu trú hoặc kinh doanh khi công trình chưa đảm bảo điều kiện để đưa vào sử dụng theo quy định; khẩn trương khắc phục các tồn tại đã được Cục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) - Bộ Công an nêu trước đó.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên, kịp thời xử lý, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, UBND TP. Quy Nhơn theo chức năng, nhiệm vụ của mình, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ trong việc quản lý, sử dụng các công trình, tòa nhà cao tầng trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý, tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, sử dụng các công trình, tòa nhà cao tầng (nếu có); đảm bảo việc đưa công trình vào sử dụng phải đủ các điều kiện, tuân thủ đúng quy định pháp luật về xây dựng, phòng cháy chữa cháy và các quy định khác có liên quan, việc quản lý, sử dụng, khai thác các công trình phải đúng mục đích, đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật.