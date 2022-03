Bình Dương bố trí quỹ đất tại nhiều địa phương để xây dựng loạt dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp

Bình Dương đã đầu tư xây dựng khoảng 1,3 triệu m2 sàn nhà ở, gồm: nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 250.000m2; nhà ở an sinh xã hội, nhà ở công nhân do Becamex IDC đầu tư 1.055.850m2. Tính đến nay, tỉnh có 22 dự án nhà ở thương mại có dành quỹ đất ở 20% để xây dựng NƠXH với tổng diện tích đất ở là 64,53 ha.



Trong các dự án, giá bán nhà ở thấp nhất khoảng 5,6 triệu đồng/m2 và cao nhất là 14,89 triệu đồng/m2. Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp bậc nhất, người lao động ngoại tỉnh khá đông, do đó nhu cầu về nhà ở rất lớn. Chính vì vậy, Bình Dương sẽ thực hiện loạt dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của hàng loạt người lao động.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, tỉnh dự kiến nguồn vốn để phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 khoảng 130.000 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại là 49.800 tỷ đồng, dân tự xây từ vốn tích lũy 59.150 tỷ đồng; nhà ở xã hội, tái định cư khoảng 21.050 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, hàng loạt dự án nhà ở xã hội đang được triển khai ở nhiều vị trí trên toàn tỉnh. Các khu nhà ở xã hội được xây dựng chủ yếu ở thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên.

Tại thành phố Thủ Dầu Một có nhà ở xã hội Becamex - Khu 2 Định Hòa (GĐ 1) 9,8ha, vốn đầu tư 345 tỷ đồng; nhà ở xã hội Hiệp Phát 2, phường Hiệp Thành 0,81 ha, vốn 150 tỷ đồng; nhà ở xã hội Becamex - Khu 3 Định Hòa 4,53ha, vốn 336 tỷ đồng; nhà ở xã hội Becamex - Khu 4 Định Hòa 3,90ha vốn 273 tỷ đồng;…

Tại thành phố Thuận An có nhà ở xã hội Becamex - Khu 4 (GĐ 2), phường An Phú 2,3ha, vốn đầu tư 271,2 tỷ đồng; nhà ở xã hội Becamex - Khu 2 1,11ha; nhà ở xã hội Becamex - Khu 5, 2,95ha; nhà ở xã hội Becamex - Khu 6, 1,95ha; nhà ở xã hội Becamex - Khu 7, 0,81ha; nhà ở xã hội Becamex - Khu 8 và 9 7,94ha và khu nhà ở xã hội Bình Chuẩn, 0,86ha, vốn đầu tư 98,3 tỷ đồng;...

Tại thành phố Dĩ An có nhà ở xã hội Becamex - Khu 1 Dĩ An, 4,00 ha; nhà ở xã hội Becamex - Khu 2, 4 ha; chung cư nhà ở xã hội Tân Đông Hiệp, phường Tân Đồng Hiệp, 1,03 ha và khu chung cư nhà ở xã hội Thạnh Tân phường Tân Đồng Hiệp 0,83 ha;...

Tại thị xã Bến Cát có khu nhà ở xã hội Becamex - Khu số 1A phường Mỹ Phước 1, 3,48 ha; khu nhà ở xã hội Becamex -Khu số 2, 4,88ha; khu nhà ở xã hội Becamex - Khu số 1 Mỹ Phước 2, 1,62 ha; khu nhà ở xã hội Becamex - Khu số 1A Mỹ Phước 3, 3,78 ha;…

Tại thị xã Tân Uyên có nhà ở xã hội Becamex – Khu 1 Tân Uyên, KCN VSIP2 mở rộng, 2,49 ha;; nhà ở xã hội Becamex – Khu 2 Tân Uyên, 4,38 ha; nhà ở xã hội Becamex – Khu 3A Tân Uyên, 5ha; nhà ở xã hội Becamex – Khu 3B Tân Uyên, 2,75 ha;…

