Bình Dương chỉ đạo 'nóng' chống ùn ứ, tiêu cực trong đăng kiểm ô tô

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D (phường Tân Định, thị xã Bến Cát), đồng thời khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam đối với các ông: Lê Minh Quang, Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-04D, Nguyễn Mạnh Tường, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D cùng 2 đăng kiểm viên bậc cao là Lê Thái Quốc Cường và Hoàng Thanh Phương.

Cả 4 bị can cùng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Trước đó, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-06D (phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương) tạm ngưng hoạt động liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy. Trung tâm này cũng đang bị Công an TPHCM điều tra trong quá trình điều tra mở rộng vụ tiêu cực xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TPHCM và các tỉnh, thành.

Là địa phương giáp ranh TPHCM, có lượng phương tiện rất lớn, các trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương đang đứng trước nguy cơ quá tải khi phương tiện ở nơi khác dồn về trong bối cảnh 2 trung tâm tại Bình Dương phải tạm ngưng hoạt động.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 12/3, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương Nguyễn Chí Hiếu cho biết, để tránh xảy ra tình trạng tiêu cực và ùn ứ phương tiện tại các trung tâm đăng kiểm, địa phương đã có những phương án phù hợp.

Theo đó, Bình Dương đã chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm giám sát chặt chẽ quá trình thực thi nhiệm vụ của các đăng kiểm viên , tuyệt đối không để người không có chức trách, nhiệm vụ ra vào khu vực nhận, trả hồ sơ, khu vực dây chuyền kiểm định. Quy định này nhằm tránh tình trạng "môi giới" móc nối với lái xe hoặc đăng kiểm viên để thu tiền của chủ phương tiện không đúng quy định.

Để tránh ùn ứ phương tiện, cản trở giao thông, các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương lập kênh đăng ký kiểm định trực tuyến, hẹn giờ tiếp nhận đăng kiểm và chỉ nhận đủ số lượng phương tiện trong khả năng xử lý mỗi ngày của trung tâm.

Ngoài ra, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới cử nhân viên phụ trách sắp xếp, hướng dẫn các phương tiện chờ đến lượt ở vị trí phù hợp, tránh tình trạng xe đỗ tràn ra đường gây ùn tắc.

Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, địa phương đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định , bố trí thêm giờ để giải quyết nhu cầu của các chủ phương tiện.

“Sở chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm tăng cường kiểm định viên, nhân viên phục vụ ở các trạm, làm thêm thứ 7 hoặc ngoài giờ để đáp ứng nhu cầu của người dân đến đăng kiểm” - ông Hiếu nói.

Tỉnh Bình Dương còn 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động. Tuy phải giải quyết cho số lượng lớn phương tiện từ nơi khác dồn về, các trung tâm tại Bình Dương hiện nay không xảy ra tình trạng ùn ứ, ô tô xếp hàng tràn ra đường như cuối năm 2022.

Ngày 12/3, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm: Bị can Lê Minh Quang bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến sai phạm trong thời gian giữ chức Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D. Tại thời điểm bị bắt, ông Quang đang là Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-04D (không phải là trung tâm 61-08D như thông tin ban đầu).