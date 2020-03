Bình Dương có thêm 8 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương vừa cập nhật thêm 8 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai với gần 5.000 căn hộ được tung ra thị trường.

Cụ thể, dự án Opal Boulevard của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An (công ty con của Đất Xanh) đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thành phố Dĩ An với 1.441 căn; Dự án SkyView của công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường, đường Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một; Dự án Sora Gardens 2, của Công ty TNHH BTMJR Investment, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một; Dự án Stown Phúc An 1 của công ty TNHH STC Bình Dương; Dự án Happy One của Tập đoàn địa ốc Vạn Xuân và 325 căn khối A thuộc dự án EcoXuân Lái Thiêu của Công ty TNHH MTV Setia Lái Thiêu, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trong 3 tháng từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, thị trường BĐS Bình Dương đã có gần 5.000 căn hộ tung ra thị trường, đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng cao ở thị trường này. Với việc có thêm 8 dự án được Sở Xây dựng Bình Dương xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, đến nay trên địa bàn Bình Dương tổng cộng đã có 38 dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.