Bình Dương đấu giá nhiều khu đất, bố trí đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM

Ngày 7/7, thông tin từ UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh về Đề án khai thác quỹ đất, tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2024 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Đề án thiết lập tạo quỹ đất từ 5 nguồn quỹ đất (đất thu hồi giao tổ chức phát triển quỹ đất quản lý; đất trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đất công do địa phương quản lý; đất doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, quản lý sắp xếp lại thu hồi; đất có nguồn gốc cá nhân, tổ chức đang sử dụng dự kiến thu hồi theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển khu đô thị, khu công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistic...).

Tổng quỹ đất gồm 117 khu với tổng diện tích 22.202 ha. Trong đó, tỉnh dự kiến thực hiện đấu giá (quyền sử dụng đất, tài sản công) 42 khu đất, có tổng diện tích 442,3 ha. Riêng trong năm 2024, Bình Dương dự kiến thực hiện đấu giá 11 khu đất với tổng diện tích 12,3 ha; năm 2025, thực hiện đấu giá 20 khu đất với tổng diện tích 377,8 ha. Giai đoạn năm 2026 - 2030, địa phương thực hiện đấu giá 11 khu đất với tổng diện tích 52,2 ha.

Khu đất trụ sở cũ của Thành ủy Thủ Dầu Một bên quốc lộ 13

Ngoài ra, Bình Dương dự kiến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 75 khu đất là 75 khu đô thị mới (kết hợp các điểm TOD) và khu vực phát triển đô thị với tổng diện tích 21.760 ha. Trong đó, UBND cấp huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án cho 4 khu với tổng diện tích 1.764,5 ha trong năm 2024; 18 khu với tổng diện tích 2.702,8 ha trong năm 2025 và 53 khu với tổng diện tích 17.292,5 ha trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 TPHCM

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 1959 về phê duyệt khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 (dự án đường Vành đai 4 TPHCM đang trong quá trình triển khai thực hiện).

​Theo đó, khu vực phát triển đô thị dọc đường Vành đai 4 thuộc Khu số 1 có diện tích khoảng 2.702 ha, bao gồm một phần của phường An Tây, phường An Điền và xã Phú An (thành phố Bến Cát ).

Ranh giới phía Bắc giáp xã Thanh Tuyền (huyện Dầu Tiếng); phía Nam và phía Tây giáp sông Sài Gòn, huyện Củ Chi (TPHCM); phía Đông giáp đường ĐH.609, ĐT.744, ĐT.748 và sông Thị Tính (phường Thới Hòa, TP Bến Cát).

Đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn TP.Bến Cát (Bình Dương)

Tính chất, chức năng chính của khu vực là khu đô thị Cảng - Logistic - Dịch vụ; đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh, cửa ngõ kết nối với TPHCM qua tuyến giao thông Vành đai 4 TPHCM.

Nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị đề xuất từ các nguồn vốn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa, trái phiếu. UBND tỉnh Bình Dương giao UBND TP Bến Cát thực hiện chức năng của Ban quản lý khu vực phát triển đô thị kể trên.