Bình Dương: Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới tăng 57,2%

Từ ngày 1-15/1/2024, tỉnh Bình Dương có 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn đăng ký 1.845,7 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, từ 1/1/2024 đến 15/1/2024, toàn tỉnh đã thu hút được 327 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 57,2% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 1.845,7 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Ngoài ra, có 48 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 11,6% so với cùng kỳ, với tổng số vốn điều chỉnh 4.771 tỷ đồng, tăng gấp 9,5 lần so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký giải thể 30 doanh nghiệp tăng 20%, doanh nghiệp hoạt động trở lại là 17 doanh nghiệp, giảm 19% so với cùng kỳ; doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động: 68 doanh nghiệp, giảm 55,3%.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương hiện có 66.399 doanh nghiệp đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh, với tổng vốn đăng ký 733.356 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), từ ngày 1/1/2024 đến ngày 15/1/2024, địa phương đã thu hút 61,3 triệu USD vốn FDI. Trong đó số dự án đăng ký mới là 3 dự án với tổng số vốn đăng ký mới 40,6 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn là 5 dự án với tổng số vốn 14 triệu USD và 5 dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng vốn đăng ký tăng 4,1 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh Bình Dương có 4.227 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 40,4 tỷ USD. Trong đó: Các khu công nghiệp thu hút được 2.750 dự án với tổng vốn 28,3 tỷ USD, ngoài khu công nghiệp thu hút được 1.477 dự án với tổng vốn 12,1 tỷ USD.