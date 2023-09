Bình Dương: Dự án Picity Sky Park huy động vốn khi chưa đủ điều kiện?

Khi thị trường bất động sản (BĐS) vừa mới có một số tín hiệu tích cực từ cuối quý II, ngay lập tức, nhiều doanh nghiệp BĐS cũng nắm bắt thời cơ, chuẩn bị kế hoạch để tung những sản phẩm mới nhằm kích cầu thanh khoản. Tuy nhiên, khi thị trường vẫn còn đang loay hoay với câu chuyện niềm tin của khách hàng và yếu tố pháp lý dự án thì ở Bình Dương lại xuất hiện dự án nhận đặt cọc, huy động vốn của khách hàng khi chưa đủ điều kiện.



Đơn cử như dự án Khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng tại phường An Bình, TP. Dĩ An, Bình Dương do Công ty CP Khách sạn Đầu tư Kim Sơn làm chủ đầu tư. Dự án có tên thương mại là Picity Sky Park do Tập đoàn Pi Group phát triển, thời gian qua đang được quảng cáo, chào bán rầm rộ trên mạng xã hội. Đơn vị phân phối dự án là Công ty CP Ecoe Việt Nam.

Nằm ở mặt tiền QL1A, Picity Sky Park có tổng diện tích đất quy hoạch khoảng 10.616 m2, mật độ xây dựng 52,91%, cao 40 tầng nổi và 3 tầng hầm. Dự án có 3 block (bock 1, 3 cao 40 tầng, block 2 cao 21 tầng) với các loại hình sản phẩm gồm căn hộ, officetel, shophouse, cung cấp cho thị trường 1.568 căn. Trong đó, 1.141 căn hộ, 178 căn hộ có lửng, 23 căn shophouse và 226 căn officetel.

Dự án Picity Sky Park của Tập đoàn Pi Group nằm ở TP. Dĩ An. Ảnh: Vũ Phạm

Diện tích căn hộ dao động từ 55-80m2; shophouse từ 100-130m2; officetel từ 35-45m2. Giá bán dự kiến khoảng 40 triệu đồng/m2 cho loại hình căn hộ. Thời gian bàn giao nhà dự kiến là quý IV/2026.

Theo tìm hiểu, dự án này mới chỉ có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư do UBND tỉnh Bình Dương cấp năm 2022 và quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 hồi tháng 6/2023. Dù khu đất dự án vẫn chỉ là bãi đất trống nhưng đang được quảng cáo, chào bán rầm rộ và nhận đặt cọc giữ chỗ của khách hàng mỗi căn hộ với số tiền từ 20 triệu đồng; 50 triệu đồng cho shophouse.

Một nhân viên môi giới của Công ty CP Ecoe Việt Nam cho biết, trong tầm giá 40 triệu đồng/m2, đây là dự án tốt nhất trên trục đường Phạm Văn Đồng vừa có thể sinh lời cho khách hàng đầu tư mà cũng là chốn an cư cho người cho nhu cầu ở thực.

"Nếu khách hàng gửi gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền 290 triệu đồng/2 năm, 2 năm sau nhận lãi suất 7,2% thì chỉ lãi hơn 41 triệu. Nhưng cùng với số tiền này, khách đầu tư vào căn 1,4 tỷ đồng, 2 năm sau nhận lãi suất 20%/trên giá tổng căn hộ, lãi nhận được 290 triệu, tương đương lợi nhuận 100%/2 năm", nhân viên này nói.

Khi đề cập tới pháp lý dự án, nhân viên này chia sẻ, sang đầu tháng 9, dự án mới chính thức mở bán, pháp lý thì đã có 1/500, giấy phép xây dựng dự kiến khoảng cuối năm. Đợt 1, dự án mở bán khoảng 500 căn hộ. Hiện, lượng đặt cọc giữ chỗ khoảng hơn 300 căn.

Phiếu đặt cọc giữ chỗ căn hộ dự án hiện ở mức 20 triệu đồng.

Để làm rõ vấn đề này, ngày 29/8, PV Nhadautu.vn đã liên hệ với đại diện truyền thông Pi Group và được thông tin khẳng định, thời điểm này, doanh nghiệp không mở bán cũng như nhận tiền đặt cọc giữ chỗ của khách hàng. Đối với đơn vị phân phối là Công ty CP Ecoe Việt Nam không liên quan gì đến doanh nghiệp.

Tại Bình Dương, để kiểm soát thị trường BĐS phát triển "nóng", Sở Xây dựng tỉnh này đã công bố danh sách dự án đủ điều kiện mở bán trên cổng thông tin điện tử để khách hàng, người dân có thể kiểm chứng pháp lý dự án. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/7/2023, trong danh sách 105 dự án nhà ở đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai không có dự án Picity Sky Park của Pi Group.

Ở diễn biến khác, nguồn tin của Nhadautu.vn cho biết, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đang vào cuộc kiểm tra tại dự án này.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, vòng đời của dự án BĐS hay chung cư đều phải qua nhiều bước, bắt đầu từ chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết 1/500, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, triển khai thi công, nghiệm thu đưa vào sử dụng, cuối cùng để được bán thì phải có giấy phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thời gian qua, tại Bình Dương có những chưa được đủ điều kiện huy động vốn, chủ đầu tư cố tình huy động vốn mà nhiều người vẫn mua dẫn đến tình trạng khiếu nại, khiếu kiện.

"Nhiều doanh nghiệp BĐS dùng hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh để lách luật. Hình thức nào có thu tiền của khách hàng, có tiến độ thanh toán đều là huy động vốn trái phép và sẽ bị xử phạt", ông Tuấn Anh nhấn mạnh.