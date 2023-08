Bình Dương họp chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho loạt dự án bất động sản

Mới đây, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chủ trì Phiên họp thứ 9 Ban chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn liên quan việc xác nhận số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất khi thực hiện dự án mà các tổ chức kinh tế được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp.

Một số dự án bất động sản vướng mắc trong việc được chấp nhận chủ trương đầu tư do chưa có giấy phép chứng nhận Quyền sử dụng đất; chưa được giao đất do chưa ký quỹ vì chưa có chủ trương đầu tư; xin phép được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; các dự án có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung mục đích kinh doanh chuyển nhượng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở.

Đối với lĩnh vực đất đai, tồn tại vướng mắc trong việc gia hạn sử dụng đất của doanh nghiệp; cũng như việc gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp của các hộ gia đình, cá nhân.

Tại phiên họp, ban chỉ đạo đã thống nhất với kiến nghị cho triển khai dự án Cảng An Điền, sẽ trình Tỉnh ủy để xin chủ trương để thông qua HĐND tỉnh.

Đối với kiến nghị liên quan dự án Khu nhà ở nông thôn xã An Long, thống nhất giữ nguyên hướng cao tốc Tp.HCM - Chơn Thành đoạn qua Khu nhà ở nông thôn xã An Long. UBND huyện Phú Giáo cần cập nhật hướng tuyến trên vào Quy hoạch vùng xây dựng huyện Phú Giáo.

Trước đó, tại kì họp của HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã trả lời những vấn đề liên quan đến các dự án bất động sản mà cử tri phản ánh.

Thời gian qua, thanh tra tỉnh Bình Dương đã thanh tra 3 dự án gồm: Dự án Khu nhà ở Suối Giữa tại TP Thủ Dầu Một do Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu làm chủ đầu tư (tên cũ là Khu nhà ở thương mại Tương Bình Hiệp); dự án chung cư Roxana Plaza tại TP Thuận An do Công ty TNHH Xây dựng dịch vụ Thương mại đầu tư BĐS Tường Phong làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Thế Kỷ 21 tại TP Thủ Dầu Một do Công ty TNHH Xây dựng - Đầu tư - Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh làm chủ đầu.

Hiện, dự án Thế Kỷ 21 đã bị thu hồi, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với TP Thủ Dầu Một xây dựng công viên Phú Cường (tháng 1/2016).

Dự án Roxana Plaza ở Tp.Thuận An được chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tiếp tục xây dựng, đảm bảo quyền lợi cho chủ đầu tư và người dân. Những dự án khác sẽ tiếp tục xử lý nhưng mất thời gian, đòi hỏi một quy trình pháp lý.

Với những dự án gặp khó khăn vướng mắc, tỉnh sẽ tiếp tục tháo gỡ theo hướng nhà đầu tư triển khai được dự án.

Với những dự án không còn cách tháo gỡ, tỉnh buộc phải thu hồi lại bằng những quyết định cụ thể nhưng phải thận trọng. Đến giai đoạn cụ thể thì phải thực hiện, một số dự án phải thu hồi lại.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, một số dự án người dân và doanh nghiệp bán cho nhau (bán sang tay qua nhiều người) rất phức tạp. Hiện một số dự án không đủ điều kiện bán.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho hay Sở xây dựng sẽ theo dõi kiểm tra và xử phạt người bán và nhà phân phối theo quy định, nếu có sai phạm. Đồng thời, khuyến khích thỏa thuận dân sự giữa người bán và người mua vì Nhà nước không thể đứng ra giải quyết.