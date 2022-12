Bình Dương thu hút gần 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin trên được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương đưa ra tại buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022. Cụ thể, theo UBND tỉnh Bình Dương, tình hình đầu tư trong nước tại Bình Dương đã thu hút 96.722 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh. Lũy kế, toàn tỉnh có 59.484 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn là 627.000 tỷ đồng. Về đầu tư nước ngoài (FDI), địa phương đã thu hút hơn 3 tỷ USD. Lũy kế, toàn tỉnh có 4.082 dự án với tổng vốn 39,7 tỷ USD.

Trong tháng 11, Bình Dương thu hút 16,2 triệu USD vốn FDI. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới có 4 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 8,2 triệu USD, 2 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn 2,9 triệu USD, 6 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đăng ký tăng là 5 triệu USD.

Sau 11 tháng, Bình Dương thu hút hơn hơn 3 tỷ USD vốn FDI. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 64 dự án, đạt 54,2% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,87 tỷ USD, 20 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn điều chỉnh là 23 triệu USD, số dự án góp vốn, mua cổ phần 158 dự án với tổng vốn hơn 944 triệu USD.

Hong Kong là quốc gia có nhiều dự án FDI đăng ký mới nhất với 16 dự án, tổng vốn 67,4 triệu USD. Trung Quốc đứng thứ 2 với 13 dự án nhưng tổng vốn lại lên tới 251,1 triệu USD. Đứng thứ 3 là Nhật Bản và Đài Loan với tổng vốn lần lượt là 103,5 triệu USD và 70,3 triệu USD. Tiếp theo là Hàn Quốc và Singapore với 5 dự án, tổng vốn lần lượt là 35,4 triệu USD và 6,8 triệu USD. Còn lại là BritishVirginIslands, Seychelles, Hà Lan, Samoa, Hoa Kỳ, Canada, Marshall Islands, Đan Mạch với 1 dự án.

Tuy nhiên, chỉ với 1 dự án của Đan Mạch nhưng tổng vốn đăng ký đã hơn 1,3 tỷ USD. Đây là dự án của Tập đoàn LEGO tại khu công nghiệp Việt Nam - Singapore.

Hiện, Bình Dương có 28 khu công nghiệp tập trung với quỹ đất sạch, sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu vào thị trường Việt Nam. Và mới đây, UBND tỉnh Bình Dương vừa ký biên bản ghi nhớ với THACO để xây dựng khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dự kiến quy mô đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp chuyên sâu về công nghiệp hỗ trợ nhằm thu hút thêm các nhà đầu tư ngoại.

Bên cạnh các kết quả đạt được, UBND tỉnh Bình Dương nhìn nhận, diễn biến bất lợi từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới làm lạm phát toàn cầu tăng cao, tăng trưởng kinh tế nhiều quốc gia chậm lại, suy giảm nhu cầu tiêu dùng của hầu hết các quốc gia đã tác động đến sản xuất công nghiệp và xuất khẩu của Bình Dương. Sản xuất công nghiệp, xuất khẩu ổn định trong 6 tháng đầu năm 2022 nhưng có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại từ quý III, IV, dự kiến tiếp tục gặp khó khăn trong quý I/2023 và thời gian tiếp theo.

Nhiều doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn phải giảm quy mô sản xuất, cắt giảm giờ làm, cho lao động nghỉ việc đã ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống người lao động; Tình hình khiếu nại, khiếu kiện liên quan các dự án bất động sản tiềm ẩn nguy cơ mất ninh trật tự, an toàn xã hội...

Tình hình đăng ký kinh doanh trong nước

Theo báo cáo của ngành chức năng, tháng 11, Bình Dương có 245 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, với tổng số vốn là 1.304 tỷ đồng và 82 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, với tổng số vốn tăng thêm là 5.781 tỷ đồng. Trong kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới giảm 25,1%, số vốn đăng ký mới giảm 3,7% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp đăng ký điều chỉnh vốn đạt 100% và mức vốn điều chỉnh tăng 9 lần.

Tháng 11 năm 2022, số doanh nghiệp giải thể là 34 doanh nghiệp (tăng 78,9% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động sản xuất là 37 doanh nghiệp (giảm 46% so với cùng kỳ); số doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại là 11 doanh nghiệp (giảm 31% so với cùng kỳ).

11 tháng, Bình Dương có 5.811 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2021, với tổng số vốn là 36.694 tỷ đồng, tăng 17,2% và 1.541 doanh nghiệp điều chỉnh vốn, tăng 64,8% so với cùng kỳ với vốn điều chỉnh là 51.180 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp giải thể 485 doanh nghiệp tăng 16,6% so với cùng kỳ.