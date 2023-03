Bình Dương tính có thêm thành phố phía Bắc, thừa hưởng 'view' hai sông lớn

Ngày 10/3, đại diện lãnh đạo thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, địa phương đã hoàn tất hồ sơ và gửi Trung ương về việc nâng cấp lên thành phố trực thuộc tỉnh. Thời gian qua, thị xã Bến Cát đã khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu cần thiết để đáp ứng yêu cầu.

“Hồ sơ đã được gửi về Trung ương. Bộ Xây dựng đã thống nhất, địa phương đang chờ Bộ Nội vụ vào khảo sát, nghiệm thu thực tế. Ban đầu dự kiến trong tháng 4/2023, thị xã Bến Cát sẽ được công nhận lên thành phố trực thuộc tỉnh cùng thời gian với thị xã Tân Uyên. Hiện nay, địa phương đang chờ đoàn công tác của Bộ Nội vụ”, đại diện lãnh đạo thị xã Bến Cát chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong.

Trước đó, trong các năm 2020 và 2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành các văn bản cho chủ trương về việc xây dựng Đề án thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và Đề án thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, nâng cấp hai xã An Điền và An Tây (thị xã Bến Cát) thành phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát, và thị xã Bến Cát thành thành phố Bến Cát thuộc Bình Dương.

Một góc thị xã Bến Cát

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông tin, trước đó trong quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, đối với việc thành lập thành phố Bến Cát, hiện khu vực dự kiến thành lập phường là An Điền và An Tây chưa có trong quy hoạch Nam Bến Cát cũ.



Để hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu, thị xã Bến Cát đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Theo công văn số 4567 của Bộ Xây dựng, triển khai thực hiện Quyết định số 241 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch phân loại Đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, thì các đô thị mới dự kiến thành lập, trong đó thành lập phường An Điền, An Tây, phải phù hợp với quy hoạch chung đô thị Bến Cát, và phải được quy hoạch phân khu cho 2 xã này trước khi lên phường.

Theo lộ trình thực hiện, tháng 4/2022 địa phương tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn thị xã Bến Cát. Đến tháng 5/2022 thông qua HĐND cấp xã cho ý kiến và ban hành Nghị quyết; thông qua HĐND cấp thị xã cho ý kiến và ban hành Nghị quyết. Từ tháng 5 – 6/2022 hoàn chỉnh Đề án gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh Bình Dương để trình Trung ương. Hiện nay, Bình Dương đã hoàn thành các bước trên và đang chờ Trung ương quyết định.

Được biết, Đề án thành lập phường An Điền, An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở nguyên trạng diện tích, địa giới hành chính, dân số của xã An Điền, xã An Tây và thị xã Bến Cát. Theo đó, quy mô dân số thị xã Bến Cát có 355.663 người (tính đến 31/12/2021), bao gồm dân số thường trú là 118.443 người, dân số tạm trú đã quy đổi là 237.220 người. Tổng số cử tri là 83.707 người.

Thị xã Bến Cát nằm ở hướng Bắc của tỉnh Bình Dương , cách thành phố Thủ Dầu Một 20 km, cách TPHCM khoảng 50 km theo Quốc lộ 13, có sông Sài Gòn và sông Thị Tính chảy qua.

Nếu thị xã Bến Cát được nâng cấp lên thành phố, tỉnh Bình Dương sẽ là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc nhất so với cả nước, với 5 thành phố (TP Thủ Dầu Một, TP Dĩ An, TP Thuận An, TP Tân Uyên và TP Bến Cát).