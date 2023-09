Bình Dương xử phạt 3 chung cư lơ là phòng cháy chữa cháy

Theo đó, toàn tỉnh hiện có 53 chung cư, trong đó, thành phố Thủ Dầu Một có 21 chung cư, thành phố Thuận An có 9 chung cư và thành phố Dĩ An có 23 chung cư. Chung cư hoạt động lâu nhất là chung cư An Bình, phường An Bình, thành phố Dĩ An, hoạt động từ năm 2009.

Khi kiểm tra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương phát hiện 3 chung cư còn lơ là, vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Các lỗi vi phạm của chung cư này như: Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật; Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật;

Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị thường xuyên và liên tục xây dựng phương án chữa cháy, thực tập phương án chữa cháy, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy cho các chung cư.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các chung cư, điều căn bản vẫn là sự chủ động của các chủ chung cư và cư dân. Phải thực hiện đúng, đủ và chủ động phòng cháy, loại bỏ các nguy cơ, mầm họa có thể gây cháy....

Ngoài ra, đối với khu nhà ở, nhà trọ đông công nhân lao động xây dựng trước đây (đã cũ không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ sẽ tiến hành rà soát kiểm tra và tuyên truyền chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc phòng cháy chữa cháy.