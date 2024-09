Bình Phước: Huyện Hớn Quản sẽ sáp nhập với thị xã Bình Long và Chơn Thành

Ngày 4-9, tại ký họp thứ 16 (chuyên đề), HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thống nhất xem xét chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh.

Trụ sở Huyện uỷ Hớn Quản - ảnh CTV

Cụ thể, điều chỉnh một phần huyện Hớn Quản - gồm toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn Tân Khai và 9 xã: An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Thanh Bình, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An - vào thị xã Bình Long để mở rộng địa giới hành chính thị xã Bình Long.

Các đại biểu tham dự biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Điều chỉnh một phần huyện Hớn Quản còn lại - gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã Đồng Nơ, Tân Hiệp và Tân Quan - vào thị xã Chơn Thành để mở rộng địa giới hành chính thị xã Chơn Thành.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để thành lập phường, xã thuộc thị xã Bình Long và thị xã Chơn Thành (sau khi mở rộng). Sau khi sắp xếp, thị xã Bình Long có 642,29 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số là 162.417 người; có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 phường (Phú Đức, Hưng Chiến, An Lộc, Phú Thịnh, Thanh Phú, Thanh Bình, Tân Khai) và 9 xã (Thanh Lương, An Phú, Minh Tâm, Minh Đức, Phước An, Tân Lợi, Tân Hưng, An Khương, Thanh An).

Thị xã Chơn Thành có 538,21 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 125.183 người; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường (Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm, Hưng Long, Minh Thành) và 6 xã (Nha Bích, Minh Thắng, Minh Lập, Tân Quan, Tân Hiệp, Đồng Nơ).

Như vậy, tỉnh Bình Phước sẽ có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố, 3 thị xã và 6 huyện; 110 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 4 thị trấn, 83 xã.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị hành chính nhằm góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, mở rộng không gian phát triển và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Theo bà Hiền, thời gian qua, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai xây dựng đề án và tạo được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân. Vừa qua, việc lấy ý kiến cử tri tại các địa phương thực hiện sắp xếp đã đạt được sự đồng thuận cao từ nhân dân (đều đạt trên 96% cử tri tán thành).

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Phước cũng thông qua 2 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết thống nhất phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ để đầu tư dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.