Bình Tân và cuộc đổ bộ của loạt dự án bất động sản cao cấp

Nhà đầu tư "Tây tiến", thị trường khởi sắc

Trước sự ấm dần lên của thị trường bất động sản, nhiều doanh nghiệp địa ốc phía Nam đã rục rịch tung giỏ hàng sản phẩm mới. Trong đó, khu Tây Sài Gòn với "lõi" trung tâm là Quận Bình Tân được các "ông lớn" chọn làm "điểm rơi", kỳ vọng thúc đẩy thị trường sôi động trở lại sau nhiều năm vắng bóng nguồn cung.

Dự án được khởi động đầu tiên phải kể đến The Privia của Khang Điền với hơn 1.000 căn hộ cao cấp và shophouse khối đế thương mại (An Dương Vương), hay tổ hợp phố thương mại the Sholi do DKRA Consulting tư vấn phát triển (An Dương Vương - Phan Đình Thông), tòa tháp AK NEO thuộc dự án Akari City (Võ Văn Kiệt) của Nam Long Group, AIO City của Hoa Lâm Group (Tên Lửa),…

Hành trình "Tây tiến" với sự đổ bộ ồ ạt của loạt dự án cao cấp được giới chuyên gia đánh giá là "một xu thế tất yếu". Bởi bên cạnh các yếu tố như hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống tiện ích thiết yếu đa dạng,… thì nhu cầu lớn chính là động lực tạo nên sự sôi động cho thị trường bất động sản Bình Tân.

Hơn 1.000 căn hộ cao cấp tại Q.Bình Tân đã được "quét sạch" sau 1 tháng ra mắt, chứng thực nhu cầu rất lớn của người dân phía Tây (Ảnh Khang Điền)

"Khu Tây Sài Gòn có đến 80% người dân mua bất động sản là để ở thực. Đây là khu vực người dân có tích luỹ tiền rất lớn. Các doanh nghiệp địa ốc sẽ có lợi thế khi phát triển dự án theo cụm dân cư, ưu tiên việc kinh doanh thương mại", chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang đánh giá.

Đồng quan điểm, ông David Jackson - Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho biết, Bình Tân là quận đông dân nhất TP.HCM với khoảng 800.000 dân, mỗi năm tăng thêm 28.000 đến 35.000 dân, nhu cầu mua nhà, thuê nhà ở thực rất lớn. Mức giá bất động sản Bình Tân cũng được xem là khá "dễ chịu" khi nhìn về tiềm năng cùng dư địa phát triển dài hạn của khu Tây.

"Nhu cầu mua ở thực tăng cũng chính là tiềm năng cho nhà đầu tư "nhanh nhạy" vào chớp thời cơ. Bởi với bất động sản, đầu tư ở phân khúc nào thì cuối cùng cũng hướng đến nhu cầu ở thực", ông David Jackson nói.

Đánh thức nhịp sống mới

Hành trình tịnh tiến bền vững của bất động sản phía Tây cũng được minh chứng rõ nét trong nhiều năm qua. Nơi đây luôn dẫn đầu về tỷ lệ hấp thụ khi sở hữu lượng hàng tồn kho thấp nhất tại thị trường TP.HCM. Mức độ biến động giá bất động sản khu Tây luôn đạt ngưỡng trung bình từ 15 - 20%/năm.

Ở thời điểm thị trường diễn biến tốt, mặt bằng giá của các dự án nằm trên mặt tiền đường lớn có thể tăng lên mức 30%/năm. Trong đó, quận Bình Tân - tâm điểm thị trường khu Tây đang được giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng.

Nâng chuẩn sống mới tại Bình Tân là xu thế tất yếu của quá trình phát triển đô thị (Ảnh: Dũng Trần)

Sự thay đổi tích cực về hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội cũng đã phần nào tác động đến tâm lý mua nhà của người dân Bình Tân. Giờ đây, cư dân phía Tây sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho chốn an cư có vị trí thuận tiện, pháp lý vững, quy tụ tiện ích tiện nghi. Đặc biệt, giới tinh hoa với các chuẩn mực sống riêng còn đòi hỏi khắt khe về một không gian đề cao giá trị trải nghiệm, được kết nối và gắn bó cùng cộng đồng "láng giềng" thịnh vượng đồng điệu trong phong cách sống, góp phần kiến tạo bản sắc và tôn vinh vị thế cá nhân.

Theo giới chuyên gia, sở dĩ "từ điển chọn nhà" của người dân thay đổi, bởi Bình Tân đang trong quá trình chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu thành khu đô thị sáng tạo công nghệ cao. Đồng nghĩa, nơi đây trở thành điểm đến của các trụ sở, tòa nhà văn phòng hạng A và thu hút một lượng lớn chuyên gia, người nước ngoài đến làm việc với tiêu chuẩn sống ngày một nâng cao.

Nhu cầu hưởng thụ chất sống tiện nghi, văn minh của người dân Bình Tân đang trở thành xu hướng tất yếu (Ảnh: DKRA Consulting)

Trước đó ở khu Tây, đã có một số dự án nhà ở chất lượng, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm phong cách sống mới cho nhóm khách hàng có tiêu chí cao như: Ny'ah Bình Tây (Nhã Đạt), Crystal Town (Mekong Group),…

Và sự xuất hiện của những dự án cao cấp mới như Tổ hợp phố thương mại the Sholi, căn hộ biệt lập Akari City, căn hộ cao cấp - shophouse khối đế The Privia,… kỳ vọng mang đến một không gian sống hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống - giải trí - kinh doanh - làm việc theo tiêu chuẩn chất lượng cao cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Nhiều nhà đầu tư nhận định, việc giảm tải áp lực lên hạ tầng khu Tây, kết hợp không gian sống trải nghiệm đến từ các khu đô thị - tổ hợp phố thương mại quy hoạch bài bản sẽ đưa Bình Tân trở thành quận đáng sống, sẵn sàng phục vụ cộng đồng cư dân thế hệ mới năng động và thành đạt.