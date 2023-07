Bình Thuận: Chủ đầu tư dự án cầu cứu vì bị cản trở nhận đất

Nhóm người lạ đến phá hoại hàng rào doanh nghiệp vừa xây dựng. Ảnh: LS

Mới đây, Công ty TNHH Đại Thanh Quang đã gửi đơn trình báo Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về việc nhóm người lạ mặt dùng hung khí uy hiếp nhân viên Công ty Đại Thanh Quang trong quá trình nhận bàn giao đất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp KingSea tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Theo trình báo, vào sáng ngày 28/6, Công ty TNHH Đại Thanh Quang đã nhận bàn giao việc cắm mốc, xác định ranh giới tại thực địa, bàn giao đất theo thư mời số 239/GM/VPĐKĐĐ-KT ngày 23/6/2023 với sự tham gia của đại diện các phòng, ban của UBND Thành phố Phan Thiết, gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận; UBND xã Tiến Thành, Ban điều hành thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành (để triển khai đầu tư dự án KingSea Phan Thiết).

Tuy nhiên, liên tục các ngày từ 28 đến 30/6, một nhóm người lạ đã đến phá hoại hàng rào công ty vừa xây dựng, đồng thời dựng lán trại ngay trong phần đất của công ty. Theo đó, Công ty TNHH Đại Thanh Quang đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nhóm đối tượng cản trở việc doanh nghiệp xây dựng tường rào bảo vệ đất; đồng thời, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm đất bất hợp pháp, hoạt động theo kiểu giang hồ, xã hội đen.

Trước đó, tại vị trí khu đất trên, UBND xã Tiến Thành đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Nguyễn Văn Thảo (còn gọi là Thảo “lụi”) về hành vi chiếm dụng 22.000m2 đất dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng đã được UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Công ty TNHH Đại Thanh Quang.

Đơn trình báo của Công ty TNHH Đại Thanh Quang. Ảnh DN cung cấp

Đến ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Phan Thiết đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thảo "lụi", 58 tuổi (trú phường Xuân An, thành phố Phan Thiết). Ngoài ra, các bị can khác cùng bị khởi tố, bắt giam gồm: Phạm Quốc Cường (tức Nhí "ba láo", 36 tuổi, trú phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết), Nguyễn Thị Thu Phương (52 tuổi, trú tại thành phố Phan Thiết), Lê Minh Khôi và Lê Thuận Danh cùng về tội huỷ hoại tài sản.

Dự án KingSea Phan Thiết đã được UBND thành phố Phan Thiết cắm mốc, xác định ranh giới tại thực địa, Công ty TNHH Đại Thanh Quang có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng thửa đất với tổng diện tích 424.478m2, là đất sử dụng riêng vào mục đích thương mại dịch vụ (thời hạn sử dụng đến ngày 24/3/2055).

Thửa đất trên bao gồm 818,5m2 đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình giao thông đường bộ, được Sở GTVT tỉnh Bình Thuận cấp phép thi công lắp đặt hàng rào tạm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tuyến ĐT.719.