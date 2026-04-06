BIS Hà Nội lọt top những trường quốc tế tại Hà Nội được yêu thích nhất năm 2025

International Schools Database (ISD) là nền tảng dữ liệu uy tín toàn cầu về các trường quốc tế, được các gia đình trên khắp thế giới tin cậy để tìm kiếm, so sánh và lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp cho con em mình. Việc BIS Hà Nội nằm trong top những trường được các bậc phụ huynh quan tâm tìm hiểu trên ISD phản ánh chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh được duy trì ổn định của nhà trường kể từ khi được thành lập năm 2012.

Vì sao các gia đình lựa chọn Trường Quốc tế Anh BIS Hà Nội

BIS Hà Nội được đánh giá cao dựa trên nhiều thế mạnh nổi bật, bao gồm chất lượng học thuật cao, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, thành tích nổi bật trong định hướng đại học, cùng một môi trường học đường gắn kết và hỗ trợ toàn diện cho học sinh.

Nhà trường được công nhận rộng rãi là một trong những trường IB hàng đầu tại Hà Nội, với thành tích duy trì điểm trung bình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme) cao nhất tại thành phố trong nhiều năm liên tiếp.

Trong kỳ thi IB năm 2025, học sinh BIS Hà Nội đạt điểm trung bình 33,24, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu là 30,58. Đây là năm thứ tám liên tiếp học sinh BIS Hà Nội vượt qua mức trung bình của thế giới.

Học sinh BIS Hà Nội liên tục duy trì thành tích điểm trung bình Tú tài Quốc tế (IB Diploma Programme) cao nhất tại thành phố trong nhiều năm liên tiếp

Đáng chú ý, nhiều học sinh của trường đã đạt 40 điểm IB trở lên, phản ánh sự nghiêm túc trong học tập cũng như hiệu quả của mô hình hỗ trợ cá nhân hóa. Trong vòng năm năm qua, bốn học sinh BIS Hà Nội đã xuất sắc đạt 45 điểm tuyệt đối, thành tích chỉ dưới 1% thí sinh IB trên toàn cầu đạt được.

Những kết quả này là minh chứng cho đội ngũ giáo viên bản ngữ với bằng cấp quốc tế, giàu kinh nghiệm và luôn tạo dựng môi trường học tập vừa mang tính thử thách, vừa mang tính hỗ trợ của nhà trường. Bên cạnh chương trình học thuật chất lượng cao, BIS Hà Nội chú trọng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp học sinh phát triển toàn diện, tự tin, độc lập và duy trì niềm yêu thích học tập lâu dài.

Thành công định hướng lộ trình đại học toàn cầu

11 khóa tốt nghiệp của BIS Hà Nội nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng nằm trong Top 100 thế giới

Từ năm 2016 tới nay, 11 khóa tốt nghiệp của BIS Hà Nội nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường đại học danh tiếng nằm trong Top 100 thế giới, bao gồm Đại học Stanford, Đại học Yale (Mỹ), Đại học Cambridge, University College London (UCL) (Anh), Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Đại học Melbourne (Úc) và Đại học Toronto (Cananda). Những kết quả này phản ánh sự chuẩn bị học thuật vững chắc của nhà trường, cũng như chương trình tư vấn đại học được cá nhân hóa, giúp học sinh lựa chọn lộ trình phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân.

Một cộng đồng trường học quốc tế gắn kết

Môi trường học đường tại BIS Hà Nội đoàn kết hòa nhập giúp học sinh cảm thấy được trân trọng, an toàn và được tiếp thêm động lực để thành công.

Bên cạnh thành tích học thuật, BIS Hà Nội còn được biết đến là một cộng đồng ấm áp và giàu tính hòa nhập. Mối quan hệ chặt chẽ giữa học sinh, giáo viên và phụ huynh tạo nên một môi trường nơi các em cảm thấy được trân trọng, an toàn và được tiếp thêm động lực để thành công. Sự kết nối này đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của học sinh và là một trong những lý do then chốt khiến các gia đình tiếp tục lựa chọn BIS Hà Nội.

Chất lượng giáo dục được kiểm định quốc tế

Chất lượng và tiêu chuẩn giáo dục của BIS Hà Nội tiếp tục được khẳng định thông qua các chứng nhận kiểm định quốc tế uy tín từ Council of International Schools (CIS) và Western Association of Schools and Colleges (WASC). Nhà trường lần đầu đạt kiểm định vào năm 2017 và hoàn tất tái kiểm định vào năm 2023. Kết quả kiểm định cho thấy BIS Hà Nội đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn toàn cầu nghiêm ngặt về chất lượng giảng dạy, năng lực lãnh đạo và hệ thống hỗ trợ học sinh.

Bên cạnh đó, với tư cách là thành viên của hệ thống trường quốc tế Nord Anglia Education, gồm hơn 90 trường học tại 37 quốc gia trên toàn thế giới, BIS Hà Nội được đánh giá và kiểm định nội bộ hằng năm. Nhà trường đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên và học sinh thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu, hợp tác và học hỏi trong mạng lưới Nord Anglia gồm hơn 100,000 học sinh và 20,000 giáo viên nhân viên, qua đó mở rộng trải nghiệm giáo dục mang tính toàn cầu.

Sự ghi nhận từ International Schools Database là một dấu mốc đáng tự hào của toàn thể cộng đồng BIS Hà Nội. Ngôi trường quốc tế Anh có lịch sử lâu đời nhất tại Hà Nội là điểm đến mà rất nhiều gia đình đã luôn tin tưởng, đồng hành và góp phần xây dựng trở thành một môi trường giáo dục quốc tế phát triển vững mạnh.

