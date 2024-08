Bizfly Cloud tại OpenInfra & Cloud Native Day Vietnam 2024 - Khai phá tiềm năng của Cloud Native với các nhà cung cấp nội địa

Sự kiện đồng thời tạo ra mối liên kết và sự gắn kết bền vững giữa người sử dụng, người phát triển, công ty kinh doanh và phát triển các sản phẩm về hạ tầng, phần mềm trên nền tảng nguồn mở.

OpenInfra & Cloud Native Day Vietnam 2024 được tổ chức với chủ đề Empowering The Future Through Open Infrastructure, Cloud Native and AI. Cloud Native và AI đều là những xu hướng có tác động định hình tương lai của công nghệ. Với "AI is everywhere", Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có tác động rất mạnh mẽ tới mọi ngành công nghiệp cũng như trực tiếp định vị lại ranh giới của những gì mà công nghệ có thể làm được. Và Cloud Native, xu hướng công nghệ thống trị trong lĩnh vực điện toán đám mây.

Tham dự sự kiện lần này, Bizfly Cloud hân hạnh đồng hành cùng chương trình là nhà tài trợ Đồng. Bizfly Cloud cũng mang đến OpenInfra & Cloud Native Day Vietnam 2024 bài chia sẻ với chủ đề: Khai phá tiềm năng của Cloud Native với các nhà cung cấp nội địa (Unlocking The Potential Of Cloud Native With Vietnamese Cloud Provider) do diễn giả Phạm Đăng Sa - Trưởng phòng Research & Development Development tại Bizfly Cloud trình bày.

Cloud Native là phương pháp sử dụng các công cụ và kỹ thuật hiện đại để xây dựng và triển khai các ứng dụng trên đám mây, tận dụng các ưu điểm của đám mây như tính linh hoạt, khả năng mở rộng và độ ổn định. Từ đó khi phát triển với Cloud Native có thể đạt được các lợi ích tuyệt vời với tăng hiệu quả, tăng tính khả dụng và giảm chi phí.

Phương pháp Cloud Native là một trong nhiều xu hướng nổi bật trong năm nay, bởi vì công nghệ đang trở thành tiêu chuẩn khi phát triển các ứng dụng hiện đại. Với phương pháp này, các doanh nghiệp dễ dàng tích hợp một ứng dụng độc lập với các dịch vụ khác. Các ứng dụng đáp ứng được các yêu cầu về khả năng mở rộng linh hoạt theo sự phát triển của doanh nghiệp, hoạt động không gián đoạn và an toàn dữ liệu. Theo dữ liệu từ VMware, có tới 96% các tổ chức đang áp dụng các ứng dụng Cloud Native.

Trong chủ đề về Khai phá tiềm năng của Cloud Native với các nhà cung cấp nội địa (Unlocking The Potential Of Cloud Native With Vietnamese Cloud Provider), diễn giả Phạm Đăng Sa sẽ chia sẻ chi tiết về các nội dung:

Khám phá tiềm năng của Cloud Native

Các lợi ích Cloud Native đem lại cho doanh nghiệp

Các thành phần chính trong kiến trúc Cloud Native

Các phương án cung cấp từ các nhà cung cấp tại Việt Nam

Các công nghệ và công cụ

Minh họa ứng dụng trong một số lĩnh vực: TMĐT, chăm sóc sức khỏe, tài chính…

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Bizfly Cloud tham gia sự kiện OpenInfra Days. Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam ứng dụng và phát triển hệ thống trên nền tảng nguồn mở, Bizfly Cloud vẫn luôn không ngừng tìm tòi và thử nghiệm các công nghệ mới và xu hướng như Container, Cloud Native, AI…

Nhà cung cấp nội địa với hệ giải pháp 20 dịch vụ chất lượng tương đương quốc tế, đáp ứng tối đa các nhu cầu sử dụng của người dùng, doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực: Chứng khoán, Ngân hàng, Big eCommerce, Game, Báo chí, Truyền hinh, Trường học, Du lịch, Logistic, Doanh nghiệp sản xuất, Bệnh viện…

Thông tin sự kiện:

Sự kiện: OpenInfra & Cloud Native Day Vietnam 2024 (với chủ đề Empowering The Future Through Open Infrastructure, Cloud Native and AI)

Thời gian tổ chức: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 8 năm 2024.

Địa điểm: Khách sạn PullMan, 40 Cát Linh, Giảng Võ, Hà Nội

Thành phần tham dự: Các nhà quản lý, kiến trúc sư, kỹ sư cấp cao, lập trình viên từ các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan có sử dụng hạ tầng, ứng dụng mã nguồn mở

Open Infrastructure Foundation là một tổ chức phi chính phủ thành lập năm 2012 hiện có khoảng hơn 82.000 thành viên từ 187 nước trên thế giới và là tổ chức quy tụ số lượng chuyên gia nguồn mở lớn nhất trên toàn cầu. Sản phẩm nổi tiếng của OpenStack Foundation là OpenStack - một nền tảng nguồn mở được phát triển từ năm 2010 để xây dựng hạ tầng trên công nghệ điện toán đám mây.

Cloud Native Computing Foundation là một tổ chức quốc tế đang hoạt động mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các dự án nguồn mở cho hệ sinh thái Cloud Native trên nền tảng Kubernetes.

Bizfly Cloud - Đơn vị hàng đầu cung cấp giải pháp hạ tầng IT/Cloud phục vụ Chuyển đổi số cho doanh nghiệp tại Việt Nam. Top 4 doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ Cloud IT, tiên phong cung cấp các dịch vụ Cloud IT từ 2012.

Hotline: (024) 7302 8888 / (028) 7302 8888

Email: sales@bizflycloud.vn

Truy cập website: https://bizflycloud.vn/ để tham khảo các giải pháp đám mây và giải pháp ứng dụng nguồn mở do Bizfly Cloud phát triển.