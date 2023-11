BLACK FRIDAY 2023: Nơi đông vui trẩy hội - chỗ lặng ngắt vắng tanh, sale 80% nhưng chất lượng ''hết hồn''

Một mùa BLACK FRIDAY nữa lại tới. Đây là dịp sale đặc biệt mà bất kỳ ai cũng mong ngóng để có thể sắm sửa những món đồ yêu thích với mức giá phải chăng. Dịp BLACK FRIDAY năm nay, tuyến đường Cầu Giấy - một trong những dãy phố quần áo nổi tiếng nhất thành phố Hà Nội cũng trở nên tấp nập và sôi động hơn bao giờ hết. Bên cạnh quần áo, các thương hiệu phụ kiện và mỹ phẩm cũng tích cực ''xả giá'' để chiêu đãi khách hàng dịp cuối năm.

Không khí mua sắm dịp BLACK FRIDAY tại ''thiên đường thời trang'' Cầu Giấy

Vì là dịp sale lớn nhất trong năm nên các shop thời trang tại Cầu Giấy tranh thủ tung ra rất nhiều chương trình giảm giá hấp dẫn. Các mức sale trong dịp BLACK FRIDAY năm nay khá đa dạng, có thể dao động từ 20 - 80% tùy sản phẩm. Ngoài ra, một số shop còn có chương trình đồng giá từ 79k - 99k - 199k và mua 1 tặng 1. Thời gian diễn ra ưu đãi kéo dài từ 1 - 2 tuần. Một số thương hiệu ''chơi lớn'' trong dịp này phải kể đến như: Germe, May Boutique, Zamy, Boo, Calie,...

Các shop thời trang trên đường Cầu Giấy đã treo biển quảng cáo cho chương trình ưu đãi dịp BLACK FRIDAY

Không chỉ quần áo mà các mỹ phẩm, phụ kiện cũng được sale đến 70 - 80%

Nơi khách đông như trẩy hội, chỗ không một bóng người

Trong không khí mua sắm nhộn nhịp dịp Black Friday, mặc dù cùng nằm trên một con phố nổi tiếng về quần áo, nhưng vẫn có thể thấy được sự đối lập giữa lượng khách hàng ra vào của các shop.

Tại cửa hàng của các shop thời trang có tiếng như May, Germe, Zamy, Twenty Five, có thể thấy lượng khách đến rất đông và tấp nập. Khu vực vỉa hè phía trước cửa hàng chật kín xe máy của khách đến mua sắm khiến bảo vệ luôn phải làm việc liên tục để tránh ảnh hưởng đến giao thông bên ngoài. Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng tại Cally Studio, số lượng khách đến shop những ngày gần đây đông hơn hẳn so với tuần trước đó. Nhân viên của shop luôn phải làm việc liên tục để phục vụ nhu cầu mua sắm của chị em.

''Khoảng 2 ngày gần đây khách đến đông hơn dù chương trình sale của cửa hàng mình đã bắt đầu từ tuần trước. Có lẽ là dần đến cuối tuần nên mọi người mới có thời gian để đi mua sắm, săn sale. Mình nghe các chị đồng nghiệp nói, BLACK FRIDAY năm nay đông hơn năm trước dù chương trình ưu đãi vẫn vậy. Biết từ cuối tuần này khách sẽ đến nhiều hơn nên quản lý bên mình có tuyển thêm 2 nhân viên thời vụ làm việc vào khung giờ chiều để hỗ trợ cửa hàng. Công việc của các bạn đó sẽ là sắp xếp đồ, kiểm tra mẫu và số lượng'' - Nữ nhân viên chia sẻ.

Khung cảnh đông đúc bên ngoài các shop thời trang được nhiều bạn trẻ ưa chuộng

Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp của những shop thời trang ''quen mặt'', rất nhiều cửa hàng khác nằm trên phố Cầu Giấy phải chịu cảnh vắng vẻ, không một bóng khách. Đáng nói là những shop này cũng treo biển và băng rôn giảm giá vô cùng nổi bật. Một số nơi còn tung ra mức sale mạnh đến 80%, thậm chí là giảm đến 75% cho toàn bộ sản phẩm của cửa hàng. Thế nhưng dường như những shop này vẫn không thu hút được sự quan tâm của các tín đồ shopping.

Nhiều shop vắng khách dù có chương trình sale rất ''đậm''

Sale 80% nhưng chủ yếu là hàng hè, chất lượng rất đáng lo ngại

Với băng rôn quảng cáo chương trình ưu đãi đến 80%, nhiều shop thời trang trên đường Cầu Giấy dễ dàng có được sự quan tâm và tò mò của người đi đường. Tuy nhiên, sự thật đáng buồn là các sản phẩm được ''lên kệ'' với mức giảm này hầu hết đều là hàng hè như: áo trễ vai, áo cộc tay, váy ngắn,... Không những vậy, một số sản phẩm sale 80% có chất lượng kém, vải nhăn nhúm, kiểu dáng thì có phần lỗi mốt.

Các sản phẩm sale 80% trong một vài shop thời trang khiến khách hàng bất ngờ

Ngoài ra, dù có mức sale lớn nhất nhưng những sản phẩm sale 80% được bày bán ở các vị trí hạn hẹp và khó tìm hơn hẳn so với các mẫu sale ít. Thậm chí, trong một cửa hàng có chương trình sale 80%, những sản phẩm này chỉ được đặt trong giỏ mà không được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng lên móc treo.