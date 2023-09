Bloomberg: Vietnam Airlines và Boeing sẽ ký thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD mua 50 máy bay Boeing 737 Max

Hãng tin Bloomberg vừa dẫn nguồn tin giấu tên cho hay, Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) sẽ ký một biên bản thỏa thuận với Tập đoàn Boeing, mua khoảng 50 máy bay phản lực Boeing 737 Max trị giá 10 tỷ USD.

Một đơn đặt hàng dự kiến trị giá hàng tỷ USD đối với Boeing sẽ cho phép Vietnam Airlines thay thế hơn 40 máy bay Airbus SE A321 thế hệ cũ. Bất kỳ đơn đặt hàng nào cũng sẽ được coi là bước đột phá của Boeing vì Vietnam Airlines là nhà khai thác máy bay một lối đi cho tất cả các loại máy bay Airbus.

Hồi tháng 6, Bloomberg cũng đưa tin hãng hàng không này đang cân nhắc đặt hàng tới 50 máy bay Airbus A321neo. Vietnam Airlines còn khai thác 20 chiếc A321neo mới hơn.

Vietnam Airlines và Boeing đều chưa lên tiếng về thông tin này. Trước đó, cựu Giám đốc điều hành Vietnam Airlines Dương Trí Thành từng cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2019 rằng trước đại dịch, hãng đang xem xét đơn đặt hàng 50-100 máy bay Boeing 737 Max để thay thế đội máy bay phản lực một lối đi Airbus của mình.

Năm 2016, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama, hãng hàng không giá rẻ VietJet Air cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 11,3 tỷ USD cho 100 chiếc 737 Max. Hai năm sau, đơn hàng của họ tăng gấp đôi.

Giống như nhiều hãng hàng không ở châu Á, Vietnam Airlines đã gặp khó khăn trong suốt đại dịch Covid-19 và chậm phục hồi do sự mở cửa chậm của một số quốc gia. Hãng này thua lỗ hàng quý kể từ đầu năm 2020.

Trong quý II/2023, Vietnam Airlines đạt tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 20.696 tỷ đồng, cao hơn 12,3% so với quý II/2022. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp doanh thu của Tổng công ty này tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, tổng công ty đạt doanh thu hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn lỗ sau thuế 1.331 tỷ đồng.