Ông lớn Thái Lan mở trung tâm thương mại hơn 400 tỷ đồng tại Bạc Liêu, tuyển 600 lao động địa phương

Central Retail Việt Nam chính thức khai trương trung tâm thương mại GO! Bạc Liêu tại thành phố trực thuộc tỉnh này.

GO! Bạc Liêu có tổng mức đầu tư hơn 432 tỷ đồng, diện tích xây dựng gần 15.000 m2, với 2 tầng thương mại, được xây dựng với mô hình đa tiện ích gồm Mua Sắm – Ăn Uống – Học Tập – Vui Chơi – Phát Triển Bền Vững.

Theo đó, đại siêu thị GO! Hypermarket hơn 4.000 m2 kinh doanh hơn 40.000 sản phẩm và hơn 50 thương hiệu F&B, thời trang, vui chơi giải trí như Jollibee, KFC, Amazon Café, Spicy Box, KUBO, PNJ, Top Brand, Anta Sports,…

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chia sẻ trong lĩnh vực thương mại, bên cạnh hệ thống chợ, cửa hàng truyền thống thì ở phân khúc trung tâm thương mại - dịch vụ cao cấp, hiện đại thì vẫn còn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng của thị trường và nhu cầu của người dân.

Chủ tịch Bạc Liêu kỳ vọng GO! Bạc Liêu sẽ tạo khí thế sôi động trong phát triển khu vực trung tâm thành phố Bạc Liêu, hình thành nên chuỗi liên hoàn thương mại - dịch vụ - giải trí, góp phần thu hút thêm du khách trong và ngoài nước đến với vùng đất nổi danh hào sảng, phóng khoáng, nghĩa tình.

Central Retail cho biết GO! Bạc Liêu giải quyết việc làm ổn định cho gần 600 lao động địa phương gồm nhân viên siêu thị GO!, nhân viên Trung tâm thương mại GO! và nhân viên từ các nhà cung cấp trực tiếp làm việc tại GO! Bạc Liêu.

Bên cạnh đó, GO! Bạc Liêu đã hợp tác với các doanh nghiệp trong tỉnh, đưa vào chuỗi siêu thị các sản phẩm địa phương như Yến Sào Ngọc Minh, Tuyết Thảo Pharmacity, Kiến coffee,…