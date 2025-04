DURAflex Low Carbon – Tấm xi măng xanh bền vững phát triển bởi người Việt

Trong xu hướng phát triển xanh toàn cầu, chính phủ Việt Nam đã có những chính sách và chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển bền vững ngành xây dựng. Quyết định 179/QĐ-TTg năm 2024 cũng đã có những định hướng về phát triển vật liệu xây dựng xanh, ưu tiên sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy xây dựng đô thị thông minh, giảm phát thải carbon. Có mặt tại Việt Nam hơn 35 năm – Saint-Gobain Việt Nam là thương hiệu luôn có định hướng đồng hành cũng các quy định của chính phủ về phát triển bền vững, với các giải pháp vật liệu nhẹ, bền vững và thân thiện môi trường.

Từ giải pháp xây dựng nhanh đến xây dựng bền vững

Năm 2010, DURAflex được nghiên cứu sản xuất làm vật liệu cho giải pháp xây dựng nhanh, thay thế vật liệu truyền thống. Suốt 15 năm, các chuyên gia người Việt tại Saint-Gobain liên tục cải tiến, chuyển đổi công thức để từng bước nâng cấp DURAflex, từ giải pháp xây dựng nhanh đến giải pháp xây dựng bền vững.

Từ ứng dụng làm vách, sàn, lót mái chống nóng, dùng cho các khu vực ẩm ướt trong nhà, ngoài trời ứng dụng cho các công trình nhanh như nhà lắp ghép nhà tiền chế, nhà container, đa dạng các loại công trình khác từ dân dụng đến công nghiệp; DURAflex còn được chọn để vào các công trình cần đạt chuẩn xanh nhờ các yếu tố không có amiang, là tấm xi măng xanh.

Liên tục nhiều năm từ 2013, DURAflex là tấm xi măng đã đạt chứng chỉ xanh – Green Lable do Hội đồng công trình xanh Singapore cấp. Đầu năm 2025, DURAflex đạt nhãn Low Carbon - được phát triển bởi Saint-Gobain toàn cầu tuân theo tiêu chí quốc tế nghiêm ngặt, yêu cầu giảm ít nhất 20% dấu chân carbon so với tấm xi măng thông thường, được xác minh độc lập qua phân tích vòng đời sản phẩm (LCA) cung cấp dữ liệu minh bạch và khách quan về tác động môi trường. Nhãn Low Carbon giúp chứng minh sản phẩm thân thiện môi trường và hỗ trợ công trình đạt chuẩn xanh như LEED, EDGE.

Dây chuyền sản xuất chuẩn chất lượng quốc tế - sản xuất Tấm xi măng xanh DURAflex Low Carbon

DURAflex là một sản phẩm chiến lược của Saint-Gobain để thực hiện cam kết giảm 33% CO2 vào năm 2030 và đồng hành cùng chính phủ trong mục tiêu đạt net zero carbon vào năm 2050. Quá trình nghiên cứu & đưa vào sản xuất tấm xi măng xanh DURAflex, Saint-Gobain đã tái sử dụng 15,500m3 nước thải, tiết kiệm 34% năng lượng tiêu thụ, đồng thời tiếp tục cam kết phát triển xanh bền vững đến 2030 và 2050. Những mục tiêu cam kết gồm có: tái sử dụng 100% nước thải công nghiệp, giảm 50% phát thải CO2 trực tiếp & gián tiếp từ sản xuất, đóng góp vào nền kinh tế tuần hoàn với cam kết giảm 80% phế phẩm sản xuất không tái chế được, 100% bao bì có thể tái chế sau khi sử dụng và được làm từ nguyên liệu tái chế.

Hiện thực hóa giấc mơ về giải pháp xây dựng bền vững tạo nên bởi người Việt

Tấm xi măng xanh DURAflex® Low Carbon được sản xuất bằng sự kết hợp giữa Công Nghệ Gia Cường™ và công nghệ PureForm™ nhằm đáp ứng các tiêu chí chất lượng về độ bền sản phẩm, được xuất khẩu đến gần 20 quốc gia, được lựa chọn sử dụng cho nhiều dự án quốc tế và trong nước như: sân bay Techo Takhmao International, sân bay Long Thành, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, các dự án như Lotte Mart Tây Hồ - Hà Nội, Vinhomes Dream City – Hà Nội, Bệnh viện Hạnh Phúc – Hà Nội.

Lotte Mart Tây Hồ - dự án sử dụng giải pháp tấm xi măng DURAflex làm hệ tường che phủ

Với việc cải tiến liên tục công thức sản xuất, đảm bảo chất lượng để được các dự án lớn tín nhiệm, đội ngũ sản xuất tấm xi măng xanh DURAflex® Low Carbon đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ và những nỗ lực để tạo nên giải pháp xây dựng bền vững bởi các chuyên gia người Việt.

Hệ thống quản lý sản xuất toàn cầu WCM - World Class Manufacturing của Saint-Gobain được đưa vào sản xuất tại các nhà máy ở Việt Nam

Ngoài 2 nhà máy sản xuất tấm xi măng xanh DURAflex® Low Carbon, tại Việt Nam, Saint-Gobain còn có hệ thống 5 nhà máy sản xuất các sản phẩm khung trần – vách thạch cao, tấm thạch cao, các sản phẩm ốp lát và chống thấm; tất cả đều được vận hành bởi các chuyên gia kỹ thuật và nhân sự người Việt dựa trên tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu – WCM - World Class Manufacturing. Đây không chỉ là minh chứng cho cam kết chuyển giao công nghệ tiên tiến của tập đoàn, mà còn là niềm tin vào năng lực sản xuất nội địa, góp phần tạo ra công ăn việc làm, phát triển kinh tế bền vững.

Với tầm nhìn dẫn đầu toàn cầu về giải pháp vật liệu xây dựng nhẹ và bền vững, Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các nhóm vật liệu và giải pháp, là những thành tố chính giúp xây dựng không gian sống thoải mái và thân thiện cho mỗi người và cho tương lai của tất cả chúng ta. Các giải pháp này có thể được tìm thấy ở tất cả không gian trong cuộc sống hàng ngày: trong các tòa nhà, trong giao thông, cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Các giải pháp này đem đến an toàn tiện nghi, hiệu quả và giảm phát thải CO2 khi đối diện những thách thức về xây dựng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu. Năm 2025 tập đoàn kỷ niệm 360 năm thành lập và tiếp tục duy trì mục tiêu "MAKING THE WORLD A BETTER HOME", Saint-Gobain cùng với tất cả nhân viên làm việc mỗi ngày để xây dựng thế giới thành một ngôi nhà tốt đẹp hơn. Với doanh thu toàn cầu đạt 46,6 tỷ euro trong năm 2024, hiện diện tại 79 quốc gia cùng hơn 160.000 nhân viên, Saint-Gobain không chỉ khẳng định vị thế trong ngành vật liệu xây dựng mà còn cam kết mạnh mẽ hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Tại Việt Nam, Saint-Gobain cung cấp đa dạng sản phẩm và dịch vụ hàng đầu cho ngành xây dựng. Các thương hiệu chính của Saint-Gobain tại Việt Nam: Vĩnh Tường-gyproc cung cấp các giải pháp sáng tạo cho ngành trần và tường thạch cao; DURAflex low CO2 mang đến giải pháp tuyệt vời cho tường, sàn, khu vực ẩm ướt ở trong nhà và ngoài trời. Ngoài ra, chúng tôi có thương hiệu Weber chuyên cung cấp các giải pháp về keo dán gạch, keo chà ron và sản phẩm chống thấm. Giải pháp vữa tô nội thất gốc thạch cao Vĩnh Tường-gyproc, và nhiều thương hiệu khác giúp cung cấp đa giải pháp vật liệu nhẹ, bền vững và hiệu suất cao cho công trình.

Thông tin liên hệ:

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam

Tầng 8, Tòa nhà Sofic, số 10 Mai Chí Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 18001218

Email: ngoc.trannguyenquynh@saint-gobain.com