Central Retail vừa tung ra thị trường Việt Nam thương hiệu Come Home, theo giới thiệu là một giải pháp toàn diện về trang trí nội thất. Đây là mảng kinh doanh mới của Central Retail, cửa hàng đầu tiên được đặt tại Trung Tâm Thương Mại SC VivoCity.

Come Home được cho là bước đi trọng điểm trong chiến lược chi 1 tỷ USD cho lĩnh vực kinh doanh phi thực phẩm của Tập đoàn này tại Việt Nam.

Come Home hoạt động theo mô hình “Một điểm đến – One Stop Shopping”, cung cấp giải pháp với nhiều lựa chọn khác nhau để khách hàng tự kết hợp (mix và match) giữa sản phẩm nội thất và đồ trang trí cho toàn bộ ngôi nhà của họ. Tại cửa hàng đầu tiên của Come Home, các “căn phòng” mô phỏng những khu vực trong ngôi nhà bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp... được thiết kế với 3 phong cách và mức giá khác nhau.

Central Retail là đơn vị thuộc Central Group. Đầu tư vào Việt Nam từ năm 2012 với loạt thương hiệu đình đám thông qua loạt thương vụ M&A, Central Retail đang là một trong những “ông lớn” ngành bán lẻ Việt với hệ sinh thái gồm: GO! (BigC cũ), Tops Market, Family Mart, GO!, Mini go!, Lan Chi, Nguyễn Kim…

Lý do chọn thời điểm này để ra mắt Come Home, theo đại diện Central Retail, là vì thị trường nội thất Việt Nam đang phát triển rất nhanh. Theo số liệu của Central Retail, doanh thu thị trường này năm 2022 vào khoảng 1.249 triệu USD và năm 2023 dự báo vượt mốc 1.400 triệu USD.

Chưa kể, thị trường đang trong xu hướng tăng trưởng rất nhanh, theo dự báo của Central Retail, mức tăng xấp xỉ 10%/năm cho giai đoạn 2023-2027. Trong đó, nội thất phòng khách là mảng tăng trưởng lớn nhất, doanh thu năm nay dự đạt 523 triệu USD. Tiếp theo là nội thất phòng ngủ và đồ trang trí cũng đang phát triển mạnh.

Nhìn chung, theo đơn vị này, dù kinh tế toàn cầu suy thoái và sức mua có giảm, song thị trường nội thất Việt Nam lại đang có nhu cầu lớn bởi xu hướng phong cách hiện đại và cá nhân hoá lên ngôi.

“Chúng tôi đã mất 2 năm để chuẩn bị cho lần ra mắt này, chúng tôi đặt ra mục tiêu dẫn đầu thị trường trang trí nội thất Việt Nam”, vị này nhấn mạnh.

Khi nào Central Retail có thể đạt được tham vọng này khi thị trường có rất nhiều “tay chơi”? Đại diện doanh nghiệp cho rằng sẽ còn phụ thuộc vào tình hình kinh tế. Dù vậy, dự kiến năm 2025 Công ty sẽ cơ bản thực hiện được kế hoạch này của mình.