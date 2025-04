Citek được SAP vinh danh đối tác tốt nhất triển khai GROW with SAP tại Việt Nam

Giải thưởng được SAP vinh danh cho các đối tác hoạt động hiệu quả nhất ở khu vực Đông Nam Á (SEA) đã có những đóng góp xuất sắc trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp sử dụng giải pháp SAP.

Thông qua giải thưởng Best GROW Partner, SAP đặc biệt ghi nhận Citek là đối tác tốt nhất tại Việt Nam về tư vấn và triển khai giải pháp GROW with SAP - dòng sản phẩm chiến lược của SAP cho các doanh nghiệp vừa và lớn trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud. Với giải thưởng Best Midmarket Partner of the Year, SAP khẳng định vai trò đóng góp vượt trội của Citek trong việc thúc đẩy thị trường Midmarket – phân khúc doanh nghiệp vừa và lớn tại Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Với vai trò SAP Gold Partner, đến nay, Citek đã đồng hành cùng hơn 110 khách hàng là các doanh nghiệp toàn cầu và doanh nghiệp uy tín tại Việt Nam triển khai thành công các giải pháp SAP S/4HANA, RISE with SAP, GROW with SAP, SAP Analytics Cloud (SAC)… Chinh phục 35% khách hàng là doanh nghiệp FDI đến từ 13 quốc gia đã khẳng định năng lực tư vấn và triển khai vững chắc của Citek với nhiều mô hình doanh nghiệp đa ngành, đa công ty theo chuẩn mực quản trị quốc tế. Các doanh nghiệp đồng hành cùng Citek chuyển đổi số thành công hệ thống quản trị tổng thể SAP: Hoà Phát Dung Quất, GELEX Electric, CADIVI, Minh Phú, Pharbaco, Tường An, Uniben, Digiworld, Gỗ An Cường, Ajinomoto, Honda, Friwo, Karcher, Adidas,…

Các doanh nghiệp đồng hành cùng Citek chuyển đổi số thành công

Với giải pháp ERP chiến lược của hãng SAP trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud - GROW with SAP, Citek đã tiên phong đầu tư nguồn lực riêng biệt, xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn và triển khai chuyên sâu, đào tạo theo chuẩn SAP Global. Chiến lược bài bản này giúp Citek trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam liên tiếp dẫn dắt các dự án GROW with SAP thành công trong các lĩnh vực: Sản xuất, Nhựa - Bao bì, Dược phẩm, Hóa chất, Thực phẩm và Đồ uống, FMCG, Thương mại...

Một số dự án tiêu biểu Citek đã triển khai thành công có thể kể đến như: Sa Giang, TNG Food (thành viên Vĩnh Hoàn Corp.), Tân Tường Khang, B2B Sen Vàng, Win Brothers Group... Các doanh nghiệp ứng dụng thành công GROW with SAP đã cho thấy mô hình quản trị minh bạch với "clean core", bộ quy trình tối ưu giúp vận hành hiệu quả và nâng cao khả năng ứng phó linh hoạt trước biến động của thị trường.

Citek là đối tác chiến lược tại Việt Nam được SAP vinh danh đồng thời 2 giải thưởng danh giá: Best GROW Partner và Best Midmarket Partner of the Year

"Giải thưởng từ SAP là minh chứng cho kết quả hợp tác hiệu quả của Citek với khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, cũng là cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới chuẩn mực quản trị toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững" Ông Nguyễn Công Tẩn, Tổng giám đốc Citek cho biết.

Được biết đến là nhà cung cấp giải pháp ERP hàng đầu thế giới, SAP hiện đang phục vụ hơn 480.000 doanh nghiệp toàn cầu. SAP đã phát triển GROW with SAP – bộ giải pháp ERP thế hệ mới, xây dựng trên nền tảng SAP S/4HANA Public Cloud. GROW with SAP tích hợp AI cùng hơn 50 năm kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất (best practices) của SAP trong nhiều lĩnh vực ngành nghề. Với cách tiếp cận theo tiêu chuẩn quốc tế ngành (fit-to-standard), GROW with SAP giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng mà không cần nhiều tùy chỉnh, tối ưu hóa thời gian, chi phí và đảm bảo vận hành quản trị tinh gọn, hiệu quả.