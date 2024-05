BM Windows và những bước đi quyết liệt tại thị trường Bắc Mỹ

Zak World of Façades là chuỗi hội nghị được công nhận trên toàn cầu, tập trung vào thiết kế và kỹ thuật mặt tiền. Hội nghị được tổ chức trên 40 quốc gia, bao gồm Trung Đông, Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Châu Âu, Úc và Bắc Mỹ. Sự kiện lần này là lần thứ 150 trên toàn cầu và lần thứ 2 diễn ra tại Toronto.



Ông Trần Thanh Dũng - Giám đốc Điều hành của BM WINDOWS là diễn giả chia sẻ trong hội thảo Zak tại Toronto. Nguồn: BM Windows

Trước đó, BM Windows đã trúng gói thầu lớn tại Toronto, là nhà thầu façade Việt Nam tiên phong xuất khẩu qua thị trường này. Cụ thể, BM Windows được chọn là đơn vị sản xuất, cung cấp hơn 7.000 sản phẩm mặt dựng với tổng diện tích gần 30.000m2 cho dự án The One cao 328,4 m (91 tầng). Đây là một trong những tòa tháp cao "chọc trời" ở Canada nên yêu cầu vật tư sản xuất phải chịu được áp lực gió, kín khí, cách nhiệt tốt nhất.

Đầu năm 2024, BM Windows tiếp tục trúng thầu dự án 15 Sydney Avenue tại Australia. Đây là toà nhà văn phòng hạng sang rộng 33.000m2 toạ lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm thủ đô Canberra, gần kề các cơ quan chính phủ và chỉ cách Toà nhà Quốc Hội 500m. Những hoạt động này cho thấy bước tiến mạnh trong câu chuyện doanh nghiệp Việt Nam "mang chuông sang đánh xứ người". Đặc biệt là trong thị trường xây dựng, khi "miếng bánh" đang dần bé lại thì "xuất ngoại" được người trong cuộc đánh giá là bước đi cần thiết.



Sự kiện lần này là lần thứ 150 trên toàn cầu của Zak World of Façades. Nguồn: BM Windows

Dưới góc nhìn của mình, đại diện BM Windows cho biết thời điểm này đang rất thuận lợi cho việc hướng ra thị trường quốc tế. Khi các kết nối thương mại và công nghệ mới đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế, khiến cho mua sắm toàn cầu đang trở nên dễ hơn bao giờ hết. Việc mở rộng thị trường giúp khách hàng, chủ đầu tư có thêm nhiều cơ hội để chọn lựa sản phẩm hay nhà cung cấp phù hợp cho mình về cả chi phí, chất lượng và công nghệ.

"Việt Nam đang trở thành trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi nhận thấy các sản phẩm từ Việt Nam hiện nay có một lợi thế cạnh tranh rất ‘unique’. Với tầm nhìn ‘go global’ cùng đội ngũ nhân lực năng động, ham học hỏi, thích ứng và tiếp cận nhanh công nghệ façade toàn cầu, chúng tôi tin rằng façade của Việt Nam sẽ có những bước tiến xa hơn nữa trên thị trường quốc tế", đại diện nói thêm.

Về phía BM Windows, Công ty thực tế đã trải qua một hành trình chinh phục thị trường, từ trong và ngoài nước để có thể đảm nhận được các dự án quốc tế lớn, hiện doanh nghiệp này đang phát triển mạnh mẽ tại thị trường Mỹ, Canada, Australia, New Zealand… và các nước trong khu vực.

"Chúng tôi hiểu rằng, để tham gia vào các dự án xuất khẩu, đặc biệt khu vực Bắc Mỹ, chúng tôi cần phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu kỹ thuật phức tạp nhất của dự án. Để làm được điều đó, bên cạnh các giải pháp về giá, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kĩ càng về nền tảng kĩ thuật, cơ sở vật chất và nguồn lực con người, từ đội ngũ kỹ sư đến các chuyên gia quốc tế. Chúng tôi còn kết hợp với các đối tác là các đơn vị tư vấn hàng đầu quốc tế cùng tham gia vào dự án… Hiện nay, các sản phẩm của BM Windows đã đạt những chỉ số kỹ thuật cao nhất của khu vực Bắc Mỹ, xuất khẩu qua nhiều quốc gia trên thế giới và làm hài lòng mong đợi của Chủ đầu tư." Ông Trần Thanh Dũng – Giám đốc Điều hành của BM Windows chia sẻ tại sự kiện.

Dự án Marina Central Tower do BM Windows triển khai phần mặt dựng, nhôm kính ngay trung tâm TP.HCM

Những năm trở lại đây, BM Windows ngày càng nâng cao vị thế trong nước, trở thành đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực façade nhôm kính cho các dự án lớn. Năm 2023, BM Windows ghi nhận tổng sản lượng sản xuất đạt 650.000m2, tăng 51% so với kế hoạch đề ra. Tổng dự án thi công Công ty tham gia đạt 71 dự án (với 47 dự án trong nước, 3 dự án xuất khẩu, 21 dự án tư nhân). Các dự án nổi bật BM Windows đang thi công trong nước hiện nay phải kể đến như Sân bay quốc tế Long Thành, The Sun Tower, cụm dự án Metropole Thủ Thiêm, Thủ Thiêm Zeit River, The Rivus, Global City, Lotte Mall Hà Nội, Dwight School, Heritage Hà Nội … nâng tổng 550 dự án trong nước và quốc tế.