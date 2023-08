BMW 3-Series 2023 tiếp tục giảm giá mạnh tại đại lý: Bản base rẻ hơn Camry, làm khó thêm C-Class

Không chỉ bản pre-LCI (bản cũ) của BMW 3-Series liên tục "dò đáy" giá mới mà ngay cả bản nâng cấp LCI của mẫu xe này cũng được giảm giá liên tục qua các tháng. Tại thời điểm ra mắt, mẫu xe bản mới này có giá khởi điểm từ 1,499 tỷ đồng. Mức giá này nay giảm xuống còn chỉ 1,455 tỷ đồng. Cả 3 phiên bản 3-Series đều được giảm giá tại đại lý.

BMW 3-Series LCI đang được giảm giá mạnh

Phiên bản Giá mới Giá tháng trước 320i Sport Line 1,455 tỷ 1,489 tỷ 320i M Sport 1,655 tỷ 1,689 tỷ 330i M Sport 1,814 tỷ 1,869 tỷ

Với giá bán mới này, BMW 320i Sport Line tiêu chuẩn giờ đây rẻ hơn đáng kể so với Toyota Camry 2.5HV cao cấp nhất (giá 1,495 tỷ đồng).

So với đối thủ đồng hương là Mercedes-Benz C-Class, giá BMW 3-Series cũng thấp hơn hẳn. Giá bản tiêu chuẩn C 200 Avantgarde cạnh tranh ngang hàng 320i Sport Line đang được giảm còn 1,669 tỷ đồng. Bản cao cấp nhất là C 300 AMG cạnh tranh 330i M Sport có giá tới 2,199 tỷ đồng. Mức giá này đã giảm tới 100 triệu đồng so với giá niêm yết trước đây.

Những mẫu xe ngang tầm giá 3-Series có Camry và C-Class

Những chiếc 3-Series được lắp ráp trong nước nên còn được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tại thời điểm này, quy đổi cao nhất lên tới hơn 110 triệu đồng.

Bản tiêu chuẩn giá 1,455 tỷ đồng là 320i Sport Line. Bản này dễ phân biệt với 2 bản còn lại nhờ ngoại hình. Một số trang bị nổi bật trên phiên bản 320i tiêu chuẩn có đèn chiếu sáng LED, mâm 18 inch, màn hình cong lớn (gồm màn trung tâm 14,9 inch cảm ứng), điều hòa tự động 3 vùng, âm thanh HiFi 12 loa...

Bản này dùng máy 2.0L, công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động cầu sau.

Bản 320i M Sport là bản tầm trung giá 1,655 tỷ đồng. Bản này có gói ngoại hình thể thao M Sport, bên trong là trần đen, vô-lăng M Sport, một số trang bị tiện nghi giống bản tiêu chuẩn nhưng hơn ở vật liệu và âm thanh Harman Kardon 16 loa.

Bản này cũng dùng máy 2.0L, công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 300 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động cầu sau.

330i M Sport là bản cao cấp nhất. Bản này có nhiều trang bị cao cấp nổi bật hẳn như đèn LED ma trận, cửa sổ trời, phanh hiệu suất cao... cùng máy 2.0L, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm.

Không chỉ 3-Series mà nhiều dòng xe khác của BMW cũng liên tục giảm giá tại đại lý qua các tháng, bao gồm cả xe lắp ráp và xe nhập khẩu. Một số mẫu xe lắp ráp tương tự 3-Series cũng mới giảm giá mạnh trong đợt gần đây có 5-Series còn từ 1,859 tỷ đồng hay X5 giảm giá còn từ 3,299 tỷ đồng.