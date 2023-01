Bộ ảnh "tình bể bình" của gia đình nhỏ tại phố cổ Hội An

Hội An từng được ví như "viên ngọc quý cổ xưa" luôn có sức hấp dẫn với khách du lịch thập phương. Chính sự yên bình, vẻ đẹp cổ kính pha chút lãng mạn đã tạo nên điểm khác biệt của Hội An mà không điểm du lịch nào trong nước có được. Cũng chính nhờ sự hấp dẫn riêng đó, Hội An đã "níu chân" gia đình anh Đỗ Hoàng Diệp. Vợ chồng anh đã từng rất nhiều lần đến Hội An, đi hết các ngóc ngách trong phố cổ. Và mới đây nhất, cặp vợ chồng trẻ đã thực hiện được bộ ảnh tình bể bình cùng con gái 8 tháng tuổi của mình tại Hội An. Bộ ảnh của gia đình nhỏ nhận về nhiều sự yêu thích, ngưỡng mộ của dân mạng.

Bộ ảnh của gia đình nhận về nhiều yêu thích của dân mạng.

Anh Diệp chia sẻ: "Chuyến đi Hội An đợt vừa rồi của gia đình mình cũng không hẳn dịp đặc biệt. Chỉ là cuối năm nên mọi người muốn cùng nhau tận hưởng thời gian cạnh nhau và cũng là cơ hội cho em bé nhà mình có thêm trải nghiệm mới.



Vì em bé còn khá nhỏ, thời điểm mình đi lúc ý Xoài (con gái anh Diệp) được 5 tháng nên việc tìm địa điểm phù hợp là điều ưu tiên hàng đầu. Trước kia khi chỉ có 2 vợ chồng thì tụi mình có thể ở đâu cũng được, đi đâu thì đi nhưng khi có em bé thì mọi thứ cần được lên kế hoạch cụ thể hơn. Lựa chọn Đà Nẵng - Hội An là điểm đến vì với mình nơi ấy rất bình yên và vợ mình thì có tình yêu đặc biệt dành cho Hội An".

Kinh nghiệm du lịch Hội An khi có con nhỏ của cặp vợ chồng trẻ

Vì có con nhỏ cùng tham gia chuyến du lịch này, nên trước khi đi, anh Diệp chuẩn bị khá kĩ mọi thứ. Vợ chồng anh chuẩn bị cho bé cả về sức khoẻ lẫn đồ dùng cá nhân như quần áo, thuốc dự phòng, bỉm sữa,… để trong bất kỳ tình huống nào hai người cũng sẵn sàng xử lý. Đây là lần đầu tiên bé Xoài đi máy bay nên anh Diệp có chuẩn bị thêm bông nhét tai, đồ gặm nướu cho bé.

"Lúc đầu mình khá lo lắng về việc lên máy bay Xoài khóc sẽ ảnh hưởng đến các hành khách khác nên phải chuẩn bị đồ cho bé cẩn thận. Và kinh nghiệm là nên đặt giờ bay gần với giờ ngủ của bé, khi máy bay cất cánh là lúc bé vào giấc ngủ, lúc này bé sẽ không còn khó chịu, đồng thời khi máy bay hạ cánh cũng là lúc em tỉnh táo để tham gia chuyến đi.

Thời điểm gia đình đi du lịch là khi Xoài được 5 tháng nên thức ăn chính của bé là sữa mẹ. Xoài là 1 em bé có lịch sinh hoạt khá nề nếp nên dù đi du lịch thì giờ ăn ngủ của con vẫn được ưu tiên hàng đầu. Chính vì vậy nên em rất hào hứng khi đi chơi. Chắc nhược điểm duy nhất là vì có nhiều nơi mới mẻ nên đôi khi bé bị mất tập trung"- ông bố trẻ cho hay.

Đây là lần thứ 3 vợ chồng anh Diệp quay lại Hội An. Trước đây khi chưa có em bé, hai người từng đi hết các ngóc ngách trong phố cổ. Nhưng chuyến đi lần này đặc biệt hơn vì có thêm thành viên thứ 3 và thời điểm đó thành phố đang ngập bởi nước lũ nên cả nhà chỉ đi được một vài điểm như cầu Nhật Bản, chợ Hội An, Hội quán Phúc Kiến và ghé qua vài quán ăn và cafe được review nhiều tại đó, đặt biệt là tiệm trà Mót - thức uống yêu thích của cả 2 vợ chồng anh Diệp khi đến Hội An. Xoài được đi chơi nên em rất háo hức. Em bé được trải nghiệm rất nhiều điều mới như đi xe đạp cùng ba mẹ, được xem gấp cá bằng lá dừa, trải nghiệm nhìn Hội An từ trên cao, ngắm những dãy nhà cổ kính…

Vì có con nhỏ tham gia nên vợ chồng anh Diệp chỉ đi được một số điểm chính ở Hội An.

Chia sẻ thêm về bộ ảnh ngọt như mía lùi của gia đình mình, anh Diệp kể: "Bộ ảnh này gia đình mình đặt gói chụp của bạn Bùi Huy Khang. Cả 2 vợ chồng cũng đã từng book chụp pre-wedding của bạn ý thấy ảnh khá đẹp nên lần này tụi mình book tiếp để chụp ảnh gia đình.



Ban đầu khi chụp mình cũng không hy vọng quá nhiều về việc bé hợp tác hay không vì thú thực Xoài lúc ý với người lạ vẫn hơi khó bộc lộ cảm xúc. Nhưng sau đó thì lại bất ngờ hơn về những biểu cảm của con. Và kết quả là gia đình mình có một bộ ảnh đẹp như ý".

Do gia đình nhỏ đi dịp cuối năm trùng với thời điểm mùa mưa trong Đà Nẵng - Hội An nên không di chuyển đến nhiều nơi để chơi được. May mắn thay hôm đi Hội An thì trời tạnh ráo, thời tiết mát mẻ, mặc dù có ngập nước một số tuyến phố nhưng chuyến đi vẫn vô cùng thuận lợi.

Anh Diệp rất hài lòng về bộ ảnh này.

Đưa con nhỏ đi du lịch cũng có nhiều bất tiện, nhiều thứ phải chuẩn bị hơn như hành lý, chăm con ăn, ngủ đúng giờ nhưng nghĩ tới việc con sẽ bạo dạn hơn, được trải nghiệm nhiều hơn thì vợ chồng anh Diệp lại bảo nhau cùng cố gắng để đưa con đi nhiều nơi nhất có thể. "Và chúng mình luôn cảm thấy hài lòng dù ở bất cứ nơi đâu cũng được đồng hành cùng con, giúp con hoà nhập với môi trường tốt hơn trong những năm tháng đầu đời"- ông bố trẻ bộc bạch.