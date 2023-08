Bỏ chục tỷ mua biệt thự vùng ven bị chê mua nơi “nhà quê”, sau vài năm người mua lãi hàng chục tỷ đồng

Đó là trường hợp của ông N.V.B (hiện đang sống tại Cầu Giấy, Hà Nội).

Cách đây hơn 8 năm, ông N.V.B mua căn biệt thự tại Gia Lâm trong khu đô thị của một chủ đầu tư lớn. Tuy nhiên, thời điểm đó, quyết định của ông gặp phải sự phản đối của nhiều người. Nhiều người cho rằng, với 15 tỷ, người đàn ông này có thể lựa chọn căn nhà phố ở ngay giữa trung tâm Hà Nội thay vì một căn biệt thự nằm ở vùng xa xôi hẻo lánh, xung quanh vẫn còn nhiều cánh đồng. Thế nhưng, đến năm 2020, giá căn biệt thự này từng được môi giới chào mua 63 tỷ đồng. Đến hiện tại, mức giá của căn biệt thự này dao động ở ngưỡng 65-70 tỷ đồng.

Ông N.V.B cũng chia sẻ thêm, năm 2015, ông bỏ khoảng 4 tỷ đồng mua căn nhà phố ở khu đô thị Ecopark. “Khi mua căn nhà phố Ecopark, một số người họ hàng ở quê biết cũng cười ông và cho rằng nơi đó không khác gì nhà tôi ở quê. Nhưng đến hiện tại, căn nhà phố này đã có giá khoảng 17 tỷ đồng”, ông N.V.B cho biết.

Trước đó, cùng khoảng thời gian, ông bỏ gần 10 tỷ đồng để mua căn nhà đất trong ngõ tại đường Hoàng Quốc Việt. Nhưng sau 5 năm, giá căn nhà đất này chỉ tăng trung bình 30-50%.

Tương tự như ông N.V.B, anh T.M.T ở Hoài Đức, Hà Nội hiện sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ nhờ quyết định xuống tiền năm 2015.

Thời điểm năm 2014, anh T.M.T bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để mua căn biệt thự ở Khu đô thị Geleximco A. “Lúc tôi mua, mọi người cũng cho rằng, khu biệt thự này bỏ hoang, là khu biệt thự ma. Bao nhiêu năm, nơi đây vẫn hoang vắng, dân quê. Thậm chí đi sâu xuống dưới 2-3km, một người bác của tôi lên còn bảo: “Không khác gì quê mình. Có tiền sao không mua căn nhà phố ở Cầu Giấy”. Tôi nhớ thời điểm đó, chung cư Gemek 1 đang xây dựng trở lại ở ngay trên đường Đại độ Thăng Long. Tôi đơn thuần nghĩ, mua căn biệt thự ở vùng ven nếu sau này chuyển về ở cho không khí trong lành, không ô nhiễm”.

Đến năm 2021, thời điểm sốt đất, căn biệt thự của anh T.M.T được định giá lên tới gần 30 tỷ đồng.

“Căn nhà tôi lại càng có giá khi sát ngay khu đô thị Vinhomes Smart City. Tuyến đường giữa 2 khu đô thị đã được thông. Hiện tại, khu đô thị Geleximco lại sôi động, tấp nập. Giá biệt thự, liền kề của những khu đô thị tại đây đều tăng mạnh”.

Thực tế, trong vài năm trở lại đây, kể từ thời điểm thị trường địa ốc từng rơi vào khủng hoảng 2011-2013 đến năm 2022, giá bất động sản tăng đáng kể.

Dữ liệu khảo sát của đơn vị nghiên cứu thị trường, nhiều quận, huyện tại Hà Nội đều ghi nhận, chỉ trong trong 5 năm, từ 2018-2022, giá đất nền, biệt thự, liền kề tăng gấp đôi.

Đơn cử như nhà đất trong ngõ tại đường Lê Quang Đạo, Dương Đình Nghệ, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu (Nam Từ Liêm) từng có giá từ 20 đến 27,6 triệu đồng/m2. Đến nay, mức giá tăng trung bình 80-120 triệu đồng/m2.

Tăng mạnh nhất có thể kể tới là khu vực An Khánh, An Thọ,… (Hoài Đức). Giá đất thổ cư từng dao động ở mức 8-15 triệu đồng/m2, thậm chí tầm giá này đã có thể mua được lô đất ô tô đi vào. Nhưng đó là thời điểm của 7-8 năm trước. Đến nay, giá đất khu vực này dao động 35-60 triệu đồng/m2. Ở khu vực An Khánh, nhiều lô đất nền dự án đang được chào bán với giá 70-80 triệu đồng/m2.