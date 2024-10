Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn, Bộ Tư pháp nói gì?

Ngày 7-10, tại cuộc họp báo quý III/2024, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), đã trả lời báo chí một số nội dung liên quan đến dự thảo nghị định xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền nồng độ cồn

Dự thảo Nghị định nêu trên do Bộ Công an chủ trì xây dựng. Trước đó, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt tiền với ngưỡng vi phạm nồng độ cồn thấp nhất. Tuy nhiên tại dự thảo mới nhất gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Công an đã bỏ đề xuất này.

Bà Nguyễn Thị Minh Phương cho biết mới đây Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đối với dự thảo thẩm định nêu trên. Theo bà Phương, cả luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đều quy định cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong hơi thở hoặc máu có nồng độ cồn.

Khi thực hiện thẩm định dự thảo Nghị định, quan điểm của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là "hình thức xử phạt và mức phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của hành vi đó".

"Một trong những yêu cầu khi quy định về hình thức và mức xử phạt vi phạm hành chính phải bảo đảm tính giáo dục, răn đe và tính hợp lý, khả thi khi triển khai thực hiện. Dự thảo nghị định lần 3 do Bộ Công an chủ trì soạn thảo tiếp tục xác định 3 ngưỡng vi phạm nồng độ cồn gồm: Thấp nhất là chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/lít khí thở, tiếp theo là vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,25 mg đến 0,4 mg/lít khí thở, cao nhất là vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/lít khí thở"- bà Phương thông tin.

Cũng theo đại diện Bộ Tư pháp, về mức phạt tiền, đối với người điều khiển ô tô, dự thảo đề xuất vi phạm ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt 6 - 8 triệu đồng và bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe, ngưỡng tiếp theo phạt 16 - 18 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, ngưỡng cao nhất phạt 30 - 40 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe (trừ hết điểm).

Đối với người điều khiển xe máy, dự thảo đề xuất vi phạm ngưỡng thấp nhất sẽ bị phạt 2 - 3 triệu đồng và bị trừ 3 điểm giấy phép lái xe, ngưỡng tiếp theo phạt 4 - 5 triệu đồng và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe, ngưỡng cao nhất phạt 6 - 8 triệu đồng và trừ 12 điểm giấy phép lái xe (trừ hết điểm).

Như vậy, so với quy định hiện hành tại Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021), mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn theo đề xuất của Bộ Công an không có gì thay đổi.

Trước đó vào ngày 27-6, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Quốc hội thông qua với quy định cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe.