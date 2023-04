Bộ Công an đề nghị người dân sử dụng đường dây nóng phục vụ đảm bảo ANTT

Gần đây nhất, ngày 16/3, Công an tỉnh Hà Nam đã xác định được đối tượng Trần Công Minh (sinh năm 2001, trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) có hành vi chuyển hướng cuộc gọi không đúng quy định đến đường dây nóng của Bộ Công an, làm ảnh hưởng đến hoạt động tiếp nhận, xử lý tin phản ánh của cơ quan nhà nước.

Trần Công Minh khai nhận, khoảng tháng 08/2022, do cần tiền tiêu sài, Minh đã vay tiền qua một số app trên điện thoại di dộng. Do chậm trả tiền vay nên Minh bị các đối tượng cho vay sử dụng điện thoại liên tục nhắn tin, gọi điện đòi nợ. Để tránh bị làm phiền, Minh đã sử dụng dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi của các đối tượng đòi nợ đến đường dây nóng của Bộ Công an.

Căn cứ kết quả xác minh và hành vi vi phạm của Trần Công Minh, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Trần Công Minh số tiền là 7,5 triệu đồng, theo điểm e khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang và Công an tỉnh Thái Nguyên... cũng đã tiến hành xử phạt nhiều đối tượng có hành vi vi phạm như trên.

Bộ Công an đề nghị người dân sử dụng các đường dây nóng phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo đúng quy định. Các trường hợp sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.