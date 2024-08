Bộ Công an đề xuất không giới hạn độ tuổi đăng ký xe

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trong đó đề xuất một số quy định mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký xe.

Bộ Công an cho biết, dự thảo Thông tư này khi được ban hành sẽ thay thế Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới và Thông tư số 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2023/TT-BCA ngày 01/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 24/2023/TT-BCA.

So với quy định hiện hành tại Thông tư 24/2023/TT-BCA và Thông tư số 28/2024/TT-BCA, dự thảo đề xuất nhiều điểm mới phù hợp với thực tiễn công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục đăng ký xe.

Không giới hạn độ tuổi đăng ký xe

Về độ tuổi khi làm thủ tục đăng ký xe, theo quy định tại khoản 9 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA: Cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên thì được đăng ký xe. Trường hợp cá nhân từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi đăng ký xe thì phải được cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ đồng ý và ghi nội dung "đồng ý", ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người được giám hộ trong giấy khai đăng ký xe.

Quy định trên được Bộ Công an đề xuất sửa đổi như sau: "Người chưa thành niên khi làm thủ tục đăng ký xe thì phải được người đại diện theo quy định của pháp luật đồng ý và ghi nội dung "đồng ý", ký, ghi rõ họ tên, mối quan hệ với người đó trong giấy khai đăng ký xe".

Như vậy, thay vì quy định cá nhân phải từ đủ 15 tuổi trở lên mới được đăng ký xe, dự thảo đề xuất không giới hạn độ tuổi đăng ký xe.

Tạo thuận lợi sử dụng đa dạng các kênh dịch vụ công trực tuyến để đăng ký xe

Về việc kê khai nộp hồ sơ đăng ký xe, theo quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA đã được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 28/2024/TT-BCA: "Việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công) hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia (trường hợp thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe".

Tuy nhiên, khoản 6 Điều 4 Thông tư số 24/2023/TT-BCA lại quy định "ưu tiên tiếp nhận giải quyết các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công".

Do đó, để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân được sử dụng đa dạng các kênh dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm sự công bằng giữa các đối tượng khi thực hiện thủ tục đăng ký xe, dự thảo Thông tư bỏ quy định "ưu tiên tiếp nhận giải quyết các thủ tục đăng ký xe trên cổng dịch vụ công"; đồng thời, sửa đổi, bổ sung quy định việc kê khai đăng ký xe như sau:

"Việc kê khai nộp hồ sơ đăng ký xe được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an (sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công);

b) Ứng dụng định danh quốc gia;

c) Các kênh cung cấp dịch vụ công trực tuyến khác theo quy định;

d) Trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Trường hợp thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, chủ xe kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc trên Ứng dụng định danh quốc gia".

Bổ sung quy định về đăng ký, quản lý biển số xe mô tô trúng đấu giá

Khoản 1 Điều 37 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: Biển số xe đưa ra đấu giá là biển số xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại điểm c và điểm d khoản 2 Điều 36 của Luật này, được công khai để tổ chức, cá nhân lựa chọn đăng ký tham gia đấu giá.

Việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã được quy định tại Nghị quyết số 73/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội. Do vậy, dự thảo bổ sung quy định về việc đăng ký, quản lý biển số xe mô tô, xe gắn máy trúng đấu giá, tương tự như đăng ký, quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá.