Bộ Công an: Hậu "pháo" dựa vào người có chức vụ gây sức ép Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày 26-3, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý II/2024. Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, chủ trì cuộc họp báo.



Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") khi chưa bị bắt

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an, đã thông tin về vụ án Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo") và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Công ty Phúc Sơn).

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá "đây là vụ án lớn, là tội phạm mới". Thông qua điều tra, lời khai của một số bị can, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng loạn để gây sức ép với một số bị can là cựu ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Để làm việc này, Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn.

"Bộ Công an coi hành vi này rất nguy hiểm, đây là tội phạm mới, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, nhân dân. Còn ảnh hưởng tới cán bộ cấp cơ sở, làm xấu hình ảnh của Đảng và nhân dân"- ông Thành nhấn mạnh.

Đại án Hậu "pháo"

Theo Thiếu tướng Thành, trong vụ án này, Cơ quan điều tra đến nay đã khởi tố tới 4 tội danh, trong đó khởi tố tội nhận hối lộ đối với các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. Đến nay cơ quan chức năng đã xác định 4 bị can này đã nhận hối lộ tương đối lớn lên tới hàng tỉ đồng và nhiều tỉ đồng. "Bước đầu đã nộp lại số tiền đã khai nhận" - Thiếu tướng Thành cho biết.

"Đặc biệt, trong vụ án này, Hậu đã khai nhận đã chuyển tiền cho nhiều người. Trong đó, Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 60 tỉ đồng. Hoành đã sử dụng số tiền này trong nhiều mục đích cá nhân" - Phó cục trưởng C03 thông tin và cho biết trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra đến các nghi phạm khác.

Liên quan đến vụ án Hậu "pháo", ngày 8-3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, và ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND Vĩnh Phúc; Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND Quảng Ngãi, cùng về tội "Nhận hối lộ".

Đến nay, vụ án này đã có 15 bị can bị khởi tố, trong đó bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn. khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ đầu tháng 3 vừa qua, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết trong quá trình điều tra bước đầu xác định Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, là công ty ở mức vừa phải, hoạt động ở cấp huyện về xây lắp. Tuy nhiên, từ 2015 đã phát triển mạnh mẽ, nhận nhiều công trình từ Bắc vào Nam. Đến nay, công ty này có 21 dự án với tổng mức đầu tư trên 40.000 tỉ đồng.

Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết bước đầu xem xét 2 dự án ở Vĩnh Phúc, Cơ quan điều tra nhận thấy công ty đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 640 tỉ đồng. Đáng chú ý, hiện công ty này còn nợ hàng chục ngàn tỉ đồng tiền thuế.

Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều dự án bất động sản chưa đủ các điều kiện để bán, đi vào thị trường nhưng đã bán, thu tiền nhưng không giao đất cho các nhà đầu tư nên gây thiệt hại cho người dân hàng chục ngàn tỉ đồng, gây rất nhiều bất ổn cho nhà đầu tư, người dân.

Theo trung tướng Tô Ân Xô, mặc dù các công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng vẫn được hoạt động hay không nắm được thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án. Đại diện Bộ Công an cũng cho rằng cơ quan quản lý Nhà nước đã thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp này.

Trung tướng Tô Ân Xô nêu rõ Phúc Sơn là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng trúng thầu nhiều dự án hàng ngàn tỉ đồng, trong khi đó "năng lực ở mức vừa phải". Cũng theo ông Tô Ân Xô, trong số các bị cáo, có Phó tổng giám đốc doanh nghiệp chỉ học lớp 4.