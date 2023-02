Bộ Công an khám xét mỏ than ở Bắc Giang

Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Công an huyện Yên Thế xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an đã tổ chức khám xét mỏ than Bố Hạ (huyện Yên Thế) vào ngày hôm nay (16/2).

Theo tìm hiểu của phóng viên, đơn vị tiến hành khám xét là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Công an khám xét mỏ than Bố Hạ

Được biết, mỏ than Bố Hạ thuộc Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang, trụ sở tại thôn Dĩnh Cầu, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang được cấp giấy phép khai thác than tại mỏ than Bố Hạ tại giấy phép số 2956/GP- BTNMT, ngày 22/12/2016 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp, với diện tích lộ thiên là 52,4 ha, hầm lò là 76,5 ha. Tổng trữ lượng khai thác ở mỏ than Bố Hạ hơn 1.659.200 tấn tại xã Đồng Hưu và xã Đông Sơn (huyện Yên Thế) . Thời hạn khai thác lộ thiên là 10 năm, hầm lò là 26 năm.



Thời gian qua, Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang từng bị cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm trong khai thác khoáng sản và bị xử phạt vi phạm hành chính.