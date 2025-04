Bộ Công an ra cảnh báo "nóng", người dân đặc biệt cảnh giác với những lời mời hay hứa hẹn

Tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an Quý I/2025 do Bộ Công an tổ chức vào chiều 4/4 vừa qua, Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã thông tin về kết quả triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao tại nước ngoài; giải cứu nhiều nạn nhân bị ép buộc làm việc trong các đường dây, ổ nhóm này. Đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác đối với loại tội phạm này.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng các nước trong khu vực Đông Nam Á (Campuchia, Lào, Philippines, Myanmar…) triệt phá nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng có địa bàn hoạt động tại nước ngoài, đồng thời tổ chức tiếp nhận nhiều công dân Việt nam hoạt động tại các trung tâm cờ bạc, lừa đảo trực tuyến bị cơ quan chức năng các nước bắt, trục xuất, trao trả về Việt Nam, trong đó:

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ hơn 50 đối tượng trong nhóm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền kiểm soát điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại; nhóm đối tượng đã chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước.

Công an TP Hà Nội triệt phá nhóm bắt nhóm 8 đối tượng lừa đảo bằng hình thức đầu tư mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi, thu giữ nhiều siêu xe, bất động sàn và tài sản khác trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh bắt 2 nhóm đối tượng: Nhóm 1 gồm 24 đối tượng sử dụng ứng dụng "Tình yêu" lừa đảo 500 tỷ đồng; Nhóm 2 gồm 4 đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn kết bạn làm quen, rủ làm nhiệm vụ đánh giá phim trên TVFPT360.COM (App tình yêu đánh giá phim) lừa đảo hơn 5 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá nhóm tội phạm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, rửa tiền với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng, nhóm tội phạm này hoạt động rửa tiền cho nhiều nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thiếu tướng Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Bộ Công an).

Qua công tác triệt phá các ổ nhóm, đường dây tội phạm tại nước ngoài và tiếp nhận, giải cứu công dân Việt Nam bị lừa sang các nước Campuchia, Lào, Philippines, Myanmar… ép buộc thực hiện công việc lừa đảo trực tuyến, Bộ Công an khuyến cáo người dân như sau:

Cảnh giác với các lời mời, giới thiệu về "việc nhẹ lương cao", xuất khẩu lao động không cần kinh nghiệm… được đăng tuyển dụng trên các hội, nhóm, mạng xã hội với các lời hứa hẹn" việc nhẹ lương cao, đảm bảo an toàn, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách"… bởi nhiều công dân đã bị lừa đảo, bị đưa sang Campuchia và các nước Đông Nam Á, ép buộc tham gia vào các tổ chức lừa đảo trực tuyến, đánh bạc trực tuyến. Nếu không thực hiện đủ chỉ tiêu sẽ bị đánh đập, bỏ đói, thậm chí giết chết hoặc đòi tiền chuộc từ gia đình.

Khi người dân có nhu cầu tìm việc làm cần kiểm tra kỹ thông tin tuyển dụng trên các trang web, các tổ chức chính thống.

Nếu phát hiện người thân hoặc bạn bè bị dụ dỗ, bị mua bán thì cần báo ngay công an địa phương hoặc đường dây nóng phòng chống mua bán người.

Tuyên truyền, chia sẻ các thông tin về thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" đến người thân, bạn bè và cộng đồng để chủ động phòng ngừa. Thường xuyên theo dõi các thông tin thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng để cập nhật các phương thức, thủ đoạn chính thống về phòng, chống lừa đảo trực tuyến.