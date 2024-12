Bộ Công an truy nã bị can Lưu Đức Hoa

Ngày 19/12, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an cho biết đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Gây ô nhiễm môi trường" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bị can Liu Dehua (Lưu Đức Hoa), 57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, làm nghề tự do.

Đối tượng Lưu Đức Hoa (Ảnh: Bộ Công an).

Bị can Lưu Đức Hoa bị cơ quan công an khởi tố về tội buôn lậu, quy định tại khoản 4 Điều 88 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an theo địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; Điện thoại: 0913.268.257.