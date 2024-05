Bộ Công an yêu cầu các địa phương rà soát khẩn các dự án của Công ty Công Minh

Hôm nay (7/5), ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, cho biết, các đơn vị chức năng trong tỉnh đang rà soát, thống kê hồ sơ liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh và chỉnh trang đô thị của Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Dương nhận được văn bản yêu cầu từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến các dự án do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) thực hiện tại Bình Dương trong giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2023.

Địa chỉ nơi Công ty Cây xanh Công Minh đăng ký giấy phép kinh doanh ở TP. Đồng Xoài, Bình Phước nay "cửa đóng then cài" (ảnh: ĐC)

Ông Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết: Hiện tại, do đang trong quá trình rà soát nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể về các dự án mà Công ty Công Minh đã thực hiện tại Bình Dương.

Tương tự, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã nhận được văn bản yêu cầu từ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến các dự án do Công ty Công Minh thực hiện tại tỉnh này.

Văn bản từ Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước trả lời trước ngày 6/5. Tuy nhiên, do mới nhận được văn bản vào ngày 4/5 nên UBND tỉnh Bình Phước hiện vẫn đang trong quá trình rà soát và chưa có báo cáo.

Được biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Công Minh và các đơn vị, tổ chức liên quan. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi văn bản yêu cầu các địa phương cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.

Theo thông tin trên Cổng thông tin đấu thầu, Công ty Công Minh đã tham gia và trúng thầu nhiều gói thầu tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có nhiều gói thầu được đánh giá là bất thường.

Công ty Công Minh được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 8/10/2008, có trụ sở tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thi công, chăm sóc cây xanh, sản xuất cây giống, nạo vét công trình, thi công vỉa hè, thu gom rác thải, trồng rừng, mua bán vật tư nông nghiệp, xuất nhập khẩu mủ cao su, máy móc thiết bị.