Bộ GD&ĐT lập đoàn giám sát thi lại tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, vừa ký Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia đối với công tác tổ chức thi lại (coi thi và chấm thi) cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Đoàn giám sát gồm 5 thành viên, do một lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, thành viên Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, làm Trưởng đoàn. Đoàn thực hiện nhiệm vụ từ ngày 13/8/2026 đến hết ngày 15/8/2026 đối với công tác coi thi và từ ngày 16/8/2026 đến hết ngày 18/8/2026 đối với công tác chấm thi.

Nhiệm vụ của đoàn là giúp Ban Chỉ đạo cấp quốc gia theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình tổ chức thi lại tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Đoàn làm việc độc lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đoàn phối hợp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các Đoàn kiểm tra trong việc nắm tình hình tổ chức kỳ thi; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề phát sinh; thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Bộ GD&ĐT lập đoàn 5 thành viên giám sát thi lại tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (Ảnh: Báo Tuyên Quang).

Trưởng Đoàn giám sát quyết định phương thức, địa điểm và nội dung giám sát phù hợp với diễn biến thực tế của kỳ thi. Đoàn được làm việc trực tiếp với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các tổ chức, cá nhân có liên quan; được tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu và khu vực tổ chức coi thi, chấm thi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh hoạt động của Đoàn giám sát không thay thế nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi và các Đoàn kiểm tra; không làm thay nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân trực tiếp tổ chức kỳ thi.

Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, các Đoàn kiểm tra và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và tạo điều kiện để Đoàn giám sát hoàn thành nhiệm vụ.

Về phía tỉnh Tuyên Quang, theo Cổng Thông tin điện tử Tuyên Quang, chiều ngày 12/8, ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại buổi kiểm tra, ông Đỗ Anh Tuấn và thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi, gồm hệ thống phòng thi, phòng bảo quản đề thi và bài thi, khu vực làm việc của Hội đồng thi, công tác lắp đặt và vận hành trang thiết bị, hệ thống camera giám sát, phương án bảo đảm an ninh, an toàn. Đồng thời, nghe lãnh đạo điểm thi báo cáo tiến độ chuẩn bị, việc phân công cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, y tế, điện lực, viễn thông, phòng cháy chữa cháy và các phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tổ chức thi lại cho 328 thí sinh đã dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Điểm thi bố trí 15 phòng thi, giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi gốc.

Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào chiều ngày 13/8/2026; các môn thi chính thức diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8/2026; kết quả thi được công bố vào ngày 19/8/2026.