Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động “Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc”, thầy cô được hỗ trợ học tập bằng AI

Chương trình nhằm khơi dậy tinh thần tự học, tự bồi dưỡng ngoại ngữ trong đội ngũ nhà giáo, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và xây dựng văn hóa học tập suốt đời trong ngành giáo dục.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Theo Thứ trưởng, người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt tri thức mà còn phải truyền cảm hứng học tập, hình thành năng lực tự học, tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng cho học sinh. Việc nâng cao năng lực ngoại ngữ cũng không chỉ phục vụ việc dạy và học tiếng Anh mà còn là chìa khóa để giáo viên tiếp cận tri thức mới, khai thác tài nguyên số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại sự kiện

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng chia sẻ: "Bộ Giáo dục và Đào tạo không đặt ra yêu cầu hay kỳ vọng tất cả các thầy cô, từ miền xuôi đến miền núi, phải ngay lập tức đạt một trình độ tiếng Anh nhất định. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi thầy cô dành cho bản thân mình một khoảng thời gian mỗi ngày để học thêm một chút, tiến bộ thêm một chút và duy trì thói quen học tập liên tục. Giá trị lớn nhất của chương trình không nằm ở số giờ học hay số chứng chỉ đạt được, mà cốt lõi ở việc hình thành văn hóa tự học trong đội ngũ nhà giáo".

Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt nhấn mạnh tinh thần của chương trình là sự tự nguyện, chủ động, lấy nhu cầu phát triển nghề nghiệp làm gốc. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu các đơn vị trực thuộc không tạo “áp lực chỉ tiêu”, không chạy theo thành tích và tuyệt đối không sử dụng kết quả của tháng phát động làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua.

Đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chương trình là nền tảng học ngoại ngữ ứng dụng trí tuệ nhân tạo FSEL. Tại lễ phát động, đại diện Atlantic Group và FSEL đã giới thiệu các giải pháp hỗ trợ giáo viên tự học tiếng Anh thông qua hệ thống tích hợp AI, cho phép xây dựng lộ trình học tập linh hoạt, cá nhân hóa theo năng lực và theo dõi tiến độ học tập một cách trực quan.

Ông Brandon Sinkovic, Giám đốc học thuật của FSEL, chia sẻ tại Lễ phát động

Theo ông Brandon Sinkovic, Giám đốc Học thuật FSEL, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà là "chiếc chìa khóa" mở ra tri thức và cơ hội hội nhập. Để có thể trao "chiếc chìa khóa" đó cho học sinh, mỗi giáo viên cũng cần không ngừng học tập và hoàn thiện năng lực của chính mình.

Ông cho rằng sự phát triển của công nghệ đang tạo ra cơ hội chưa từng có cho việc học ngoại ngữ. AI có thể lắng nghe, phân tích kỹ năng nói, chấm bài viết và đưa ra phản hồi gần như ngay lập tức, trở thành một "gia sư kiên nhẫn" luôn sẵn sàng đồng hành cùng giáo viên trong quá trình học tập.

Chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic Group, cho biết FSEL được xây dựng với mong muốn đồng hành cùng đội ngũ giáo viên trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

"Chúng tôi hiểu rằng công nghệ không thể thay thế người thầy, nhưng sẽ giúp người thầy được thăng hoa hơn trong vai trò của mình. FSEL được thiết kế để hỗ trợ thầy cô giảm bớt áp lực chuyên môn, từ đó có thêm thời gian để tập trung vào những điều cốt lõi: truyền cảm hứng, khơi dậy đam mê, mài giũa tư duy và đồng hành cùng học trò", bà Ngọc Lan chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Atlantic Group trao đổi tại buổi lễ

Chủ tịch Atlantic Group chia sẻ rằng trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát triển các chương trình chuyên sâu như CLIL (học tích hợp nội dung và ngôn ngữ) và EMI (giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh), để hỗ trợ thầy cô sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả hơn.

Sau đó, Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục cùng đại diện đơn vị đồng hành đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động, chính thức phát động chương trình trên phạm vi toàn quốc.

"Tháng tự học tiếng Anh dành cho giáo viên toàn quốc" được kỳ vọng sẽ tạo nên phong trào tự học lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ nhà giáo, góp phần xây dựng văn hóa học tập suốt đời và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, với thông điệp: "Thầy cô học hôm nay - Học sinh vững bước ngày mai".