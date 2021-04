Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) chiều nay 20-4 vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc giải quyết tình trạng ùn ứ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ( sân bay Tân Sơn Nhất )

Hàng ngàn hành khách phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục soi chiếu an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Lam Giang





Công văn này được Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký sau khi ông triệu tập cuộc họp khẩn trưa nay 20-4 về tình trạng ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày vừa qua.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) Nguyễn Đức Hùng cho biết từ đầu tháng 4 đến nay, do lượng hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành khách, hành lý mà chủ yếu là tại sảnh A, nhà ga nội địa.

Hiện sảnh A có 5 hãng hàng không khai thác: Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO, Bamboo Airways và Viettravel Airlines. Năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu của sân bay Tân Sơn Nhất được cấp phép là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B. Tuy nhiên, từ ngày 14-4 đến 19-4, trong các khung giờ buổi sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình, tại khung giờ cao điểm ngày 17-4 từ 6 đến 7 giờ sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18-4 là 2.400 khách/giờ.

Ngoài ra, theo Phó tổng giám đốc ACV, một nguyên nhân khác là do việc dồn chuyến, huỷ chuyến vì lý do khai thác của hãng hàng không. Theo quy định của Cục Hàng không VN, trong 5 phút không được quá 2 chuyến bay cùng cất cánh nhưng vì dồn chuyến, huỷ chuyến nên có thời điểm 3-4 chuyến bay có cùng một giờ cất cánh.

Về năng lực máy soi và cổng từ kiểm tra hành lý, hành khách, sân bay đã mở tối đa các máy soi và vị trí kiểm tra trực quan.

Về giải pháp, Cục Hàng không VN đã rà soát lại các khung giờ cao điểm. Đối với khung giờ cao điểm của Tân Sơn Nhất theo slot điều phối mà Cục cấp về cơ bản có một số khung giờ vượt năng lực phục vụ. Trên cơ sở đó, ngày 19-4, Trưởng ban Điều phối slot đã chỉ đạo điều chỉnh lại slot tại Tân Sơn Nhất trong các khung giờ cao điểm này.

Bên cạnh đó, sân bay Tân Sơn Nhất đã tăng cường tối đa máy soi chiếu hiện có và dự kiến bố trí thêm 5 máy soi nữa cho sảnh nội địa; tăng cường thêm nhân viên an ninh hàng không, lực lượng hướng dẫn, điều tiết… tất cả nguồn lực ACV tập trung để giải quyết vấn đề này.

ACV cho biết cũng sẽ theo dõi, phối hợp với các hãng hàng không để nắm bắt sản lượng, nhu cầu của hành khách trong dịp nghỉ Lễ 30-4 và 1-5 nhằm chủ động, kịp thời chuẩn bị, xây dựng phương án đáp ứng khai thác dịp lễ cũng như giai đoạn cao điểm hè sắp tới, bao gồm xây dựng phương án sử dụng một phần nhà ga quốc tế khai thác nội địa.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không VN Đinh Việt Thắng, việc ùn tắc tại Tân Sơn Nhất có nhiều nguyên nhân, trong đó có việc nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất quá tải. Do vậy, muốn xử lý triệt để thì phải đẩy nhanh việc xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất.

Tuy nhiên, Cục trưởng cũng cho rằng lượng khách đông như thế này cũng chưa bằng cao điểm Tết. Tại sao Tết làm tốt mà giờ lại tắc? Vấn đề là do chủ quan. Dẫn ví dụ cùng một quy định kiểm tra ngẫu nhiên trực quan 10% hành khách, sân bay Nội Bài đang làm rất tốt, ông khẳng định đây là quy định quốc tế, liên quan đến an ninh, an toàn, là việc bắt buộc phải làm, không thể bàn lùi. Vấn đề đặt ra chỉ là làm như thế nào, bằng cách nào.

Một số giải pháp được thực hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất: Mở toàn bộ các luồng soi chiếu để phục vụ hành khách, bao gồm cả việc mở luồng nội bộ; thiết lập riêng luồng phục vụ người có công với cách mạng, người già, trẻ em, phụ nữ có thai, trước mắt tạm dừng việc kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 10%… Ngay khi triển khai các giải pháp này thì ngày hôm sau tình trạng ùn ứ đã giảm và đến ngày hôm qua 19-4, tình hình đã cơ bản được kiểm soát.

Với hãng hàng không, ông Thắng cho biết đã điều tiết giảm bớt chuyến bay khai thác bằng máy bay thân rộng của Vietnam Airlines (5 chuyến) và Bamboo (3 chuyến) khỏi khung giờ cao điểm từ 6-9 giờ sáng hàng ngày; đồng thời khẳng định ngay trong chiều nay sẽ ký văn bản bỏ quy định an ninh hàng không phải kiểm tra khai báo y tế và chuyển trách nhiệm này cho các hãng hàng không.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề nghị ACV, sân bay Tân Sơn Nhất và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch trong thời gian tới, không được để xảy ra tình trạng ùn ứ ở khu vực soi chiếu an ninh; huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu.

Thống nhất ý kiến của Cục Hàng không VN về việc bỏ quy định an ninh hàng không thực hiện kiểm tra khai báo y tế và chuyển nhiệm vụ này cho hãng hàng không, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh chậm nhất 45 giây phải thực hiện xong việc soi chiếu.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Hàng không VN rà lại slot cung ứng tại các sân bay, đặc biệt là tại sân bay có nguy cơ ùn ứ, tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát.

Hiện có một số hãng dồn chuyến, hủy chuyến, cảng vụ hàng không phải có trách nhiệm kiểm tra. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị thống kê cụ thể số liệu dồn chuyến, huỷ chuyến thời gian qua để Bộ GTVT có giải pháp cũng như có hình thức xử lý.