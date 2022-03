Bộ GTVT đề xuất giao 4 địa phương xây cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Theo tờ trình này, dự án có điểm đầu tại nút giao tuyến tránh Quốc lộ 91, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và điểm cuối tại cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Tổng chiều dài dự án khoảng 188,2km (tỉnh An Giang khoảng 57,2km; TP. Cần Thơ khoảng 37,2km; tỉnh Hậu Giang khoảng 36,9km và tỉnh Sóc Trăng khoảng 56,9km).



Tuyến cao tốc hơn 188 km, nối An Giang - Cần Thơ - Hậu Giang - Sóc Trăng được kiến nghị chia làm 4 dự án thành phần, giao các địa phương này thực hiện.

Trong đó, dự án thành phần 1 (Km0+000 đến khoảng Km57+200) từ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, dài 57,2 km thuộc địa bàn tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ (do vị trí ranh giới hai tỉnh nằm giữa công trình cầu tại Km56+700), tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13.799 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 (Km57+200 đến khoảng Km94+400) từ huyện Vĩnh Thạnh đến huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, dài 37,2 km thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.845 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 (Km94+400 đến khoảng Km131+300) từ huyện Châu Thành A đến huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, dài 36,9 km thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.927 tỷ đồng.

Dự án thành phần 4 (Km131+300 đến khoảng Km188+200) từ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, dài 56,9 km thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng (do vị trí ranh giới hai tỉnh nằm giữa cầu vượt nút giao với tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp). Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 11.120 tỷ đồng.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có quy mô là 6 làn xe. Tuy nhiên, giai đoạn phân kỳ sẽ chỉ đầu tư với quy mô mặt cắt ngang 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m.

Tại tờ trình ngày 11/2/2022, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng khoảng 45.024 tỷ đồng. Sau khi rà soát theo ý kiến của hội đồng thẩm định, tại tờ trình lần này, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án còn khoảng 44.691 tỷ đồng, giảm khoảng 333 tỷ đồng.

Trên cơ sở quy định pháp luật, sự cần thiết đầu tư của dự án, để bảo đảm triển khai thành công và sớm hoàn thành dự án, Bộ GTVT đề xuất lựa chọn hình thức đầu tư công để phù hợp với quy định hiện hành. Sau khi hoàn thành sẽ nhượng quyền thu phí để thu hồi vốn nhà nước.

Để đảm bảo rút ngắn thời gian thực hiện, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc áp dụng cơ chế chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng kiến nghị xem xét với gói thầu xây lắp của các dự án quan trọng quốc gia, các dự án hạ tầng quan trọng có quy mô lớn, cấp bách về hạ tầng giao thông và y tế.

Trước đó, trong văn bản trả lời cử tri tỉnh An Giang hồi tháng 2 vừa qua, Bộ GTVT cho biết hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì lấy ý kiến các thành viên hội đồng nghiệm thu nhà nước để tiến hành thẩm định, dự kiến trình Quốc hội trong tháng 5/2022 để phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

